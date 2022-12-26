英超「1哥」阿仙奴相隔個半月後再戰聯賽，第1擊主場迎戰「錘仔幫」韋斯咸，阿仙奴雖然有較多球員出戰世盃，不過絕大部分喺出局後已歸隊備戰，球隊經過杜拜集訓後狀態唔錯，可望延續上半季嘅強勁氣勢，最重要係酋長球場威力驚人，「兵工廠」有望開出主W。（Now 621周二凌晨4時直播）

阿仙奴有多達10人出戰世盃賽事，不過除法國中堅威廉沙列巴外，其餘戰將都已經參與過熱身賽，格列沙加、湯馬士柏迪、賓韋特等主將更喺杜拜時已經歸隊。阿仙奴集訓期間，先後3比0大炒里昂同2比1贏AC米蘭，顯示出良好狀態，返英國後友賽祖雲達斯雖然輸波，但比賽中有7成控球率，整體表現唔差。

阿仙奴目前有巴西箭頭加比爾捷西斯受傷，但替補嘅尼基迪亞喺熱身賽都有進帳，加上布卡約沙卡同加比爾馬天尼利日前喺閉門熱身披甲，火力仍然強勁。「兵工廠」今季主場演出極穩定，近6仗聯賽主場錄得全勝，今仗喺地頭出擊可望立即撻着。

韋斯咸亦有法國門將艾路拿喺世盃決賽後休息，今場未必能夠披甲，中場迪格蘭賴斯回歸後亦未有比賽磨練，前鋒米查利安東尼奧同施卡馬卡有傷上陣成疑，而且「錘仔幫」今季戰績低迷，休戰前5場聯賽輸4場，可見球隊喺戰術同發揮上都有問題，造訪酋長球場睇嚟凶多吉少。