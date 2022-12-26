熱刺後追氣勢勁　同賓福特拆禮物攞1分

英超「拆禮物日」早場，熱刺作客賓福特。熱刺世盃後部分主力傷疲缺陣，球隊陣容不整導致初段失守，經過一輪苦戰最終逼和以2比2，戲劇性搶番1分。

世盃決賽剛過去一個多星期，主帥干地收起兩位決賽球員洛里斯及基斯甸羅美路，門將起用費沙科士打，後防派出坦根加夥拍艾歷迪亞及基文迪朗格勒，前鋒李察利臣養傷，孫興民、哈利卡尼、比列錫及古路施夫斯基正選披甲。

熱刺開賽15分鐘因防線唔夠集中失守，賓福特射手馬菲亞斯贊臣攻門，省中熱刺後衞，但門將費沙科士打未能即時清走，真拿達門前執雞射成1比0，搞到熱刺又要踢逆境波，不過幾位前鋒世盃後狀態一般，雖有攻門但威脅不大，43分鐘更被艾雲東尼攻破大門，不過越咗位食詐胡，熱刺逃過一劫。

但係過到初一、過唔到十五，下半場一次角球攻勢，艾雲東尼54分鐘順利攻破熱刺大門領先2比0。戰至65分鐘熱刺終於有起色，哈利卡尼接應基文迪朗格勒大腳傳中，頭槌頂個拋物線死角入網，追成1比2接近比數。

熱刺後追氣勢強勁，71分鐘古路施夫斯基左路發難，賀積查治門前無人看管下射個遠柱靚波，為熱刺追和2比2，82分鐘哈利卡尼頭槌中楣，賓福特唔使輸執番身彩，最終握手言和各得1分完場。