雲格相隔4年回歸！阿仙奴贏波拋離曼城8分

英超「拆禮物日」，阿仙奴收到份大禮，傳奇主帥雲格自2018年離任之後，首次重返酋長球場睇波，兵工廠亦不負所望，主場以3比1反勝韋斯咸，拋離踢少1場嘅上季冠軍曼城8分，向球隊近19年首個英超錦標又行近一步。

阿仙奴開波4分鐘幾乎入波，布卡約沙卡射門入網，但越位在先食詐胡，兵工廠未能領先之餘，更加喺上半場27分鐘先失1球，中堅威廉沙列巴喺禁區內侵犯對手查洛保雲，球證吹罰12碼，韋斯咸由賓華馬主射入網打開紀錄。

不過，阿仙奴攻勢始終佔上風，並喺53分鐘扳平，馬田奧迪加特似射非射之下，布卡約沙卡攞到波射入。呢位21歲英格蘭國腳成為自亨利(2002至04年)之後，首位連續3年英超「拆禮物日」都有波入嘅阿仙奴球員。

僅過5分鐘，格列沙加直傳，加比爾馬天尼利射成2比1，幫兵工廠反超前。阿仙奴得勢不饒人，69分鐘馬田奧迪加特直傳，由尼基迪亞射成3比1奠定勝局。值得一提，馬田奧迪加特連續2年「拆禮物日」都貢獻2次助攻。

阿仙奴跨季英超主場10連勝，走勢銳不可當，相信雲格今次入場睇波，應該感到好欣慰。