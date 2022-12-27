利物浦18歲新星入波　紐尼斯狂嘥機會醜唔醜

周二(27日)凌晨英超，利物浦作客以3比1擊敗阿士東維拉，18歲小將巴斯迪後備上陣僅2分鐘就入波，成為英超史上第2年輕入波嘅西班牙球員。反觀身價高達1億歐元嘅射手達雲紐尼斯今仗又浪費多次入波機會，認真失禮。

開賽5分鐘，利物浦就打開紀錄，安德魯羅拔臣橫傳，穆罕默德沙拿近門射入。紅軍攻勢一浪接一浪，中堅祖爾麥迪比曾經頂入網，但因為越位被判無效，但另一位中堅華基爾雲迪積克就冇甩拖，佢應接穆罕默德沙拿回傳，射成2比0。

沙拿助攻之後，至今為利物浦喺英超合共入125球及50次助攻，成為繼謝拉特之後，紅軍史上第2位喺英超入波及助攻都達「50+」嘅球員。

換邊後，阿士東維拉由奧尼屈堅斯頂入追至1比2，戰至81分鐘，達雲紐尼斯傳中被維拉門將羅賓奧臣撲出，後備上陣僅2分鐘嘅巴斯迪截到波，順勢射入空門，以18歲零65日成為英超史上第2年輕入波嘅西班牙球員，僅次於法比加斯，法比仔喺2004年8月阿仙奴對布力般流浪，取得首個英超入波，當年只係17歲零113日。

可以勝任中場同後衞嘅巴斯迪2年前由切爾達加入利物浦青年軍，今季開始嶄露頭角，曾於英超對般尼茅夫，歐聯對阿積士及拿玻里上陣，早前英聯盃對曼城，更加踢正選，今場英超仲取得入球，成長速度非常快。

反觀天價球星達雲紐尼斯繼對曼城之後，今場又起碼浪費4次入波機會，難怪被網民寸佢嘅把握力連小將都不如。