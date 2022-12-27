截曼聯胡　利物浦簽入加普

利物浦喺英超全取3分之外，仲喺轉會市場打贏1場漂亮勝仗，截曼聯胡，簽到人氣急升嘅燕豪芬射手加普。呢位23歲荷蘭國腳將於下月冬季轉會市場重開後正式加盟紅軍，大大提升利物浦下半季爭標本錢。

燕豪芬官方發表聲明，指已經同利物浦達成協議，加普將會前往英格蘭接受體測，並完成餘下轉會手續。據悉今次轉會費為3,700萬鎊，另外有1,300萬鎊浮動轉會費，對於1位年輕新星而言，價錢非常抵。

身高1米93嘅加普今季荷甲入9球及12次助攻，兩項數據都係排聯賽第1位，可以話係1位全能射手，加上今屆世界盃有3球進帳，盡顯級數，被譽為「新柏金」。

事實上，今夏已有幾間球會想收購加普，包括曼聯、阿仙奴、列斯聯、紐卡素等，當中曼聯主帥坦哈格更曾經同加普聯絡過，雙方情投意合，一度令人以為呢位射手將會成「魔」，接替C朗嘅位置，估唔到出現戲劇性發展，加普反而轉投曼聯宿敵利物浦。

紅軍2位前鋒路爾斯戴亞斯、迪亞高祖達養傷之下，加上達雲紐尼斯把握力差，利物浦簽入加普，可以解燃眉之急。