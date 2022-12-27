傅家俊轟147再令人回味　登WST年度10大

2022年已踏入倒數，世界職業桌球總會嚴選了今年世界桌球巡迴賽(WST)「2022年10大經典賽事」，「Wonder爸」傅家俊（Marco）在香港大師賽準決賽轟出147絕殺希堅斯一役上榜，名列第3位。

WST於拆禮物日在官網選出本年度的10大經典賽，其中今年10月令香港球迷瘋狂的香港世界桌球大師賽榜上有名，傅家俊對希堅斯的準決賽的經典一役令人回味，「這個比賽開創了桌球歷史，是自2019年以來首個在亞洲區舉行的職業桌球賽，而決賽更錄得9000名觀眾入座，打破了桌球史上的紀錄」，當然香港的傳家俊是今次賽事的焦點，今年才正式重返職業球壇的Marco，在外界沒有太高期望的情況下闖入決賽，而準決賽一戰更令人回味，「這場準決賽是相當高水平的爭逐，希堅斯製造了兩Cue『破百』再加3桿50+，但主場的Marco也交出4桿60+，雙方打至5比5平手，Marco在決定勝一局更轟出了147，當他打入黑波後全場歡呼，傅家俊賽後表示:『實在是難以置信，將不可能的事情變成了可能；這是我職業生涯之中最難忘的一仗。』」比賽是首次移師到紅館上演。

至於被選為第2經典賽事就是世錦賽四強卓林普17比16贏威廉斯一戰，卓林普在一度領先9比2及12比5的情況下，被威廉斯追至14平手，更在關鍵時刻連續轟出『破百』，追平了亨特利的16桿『破百』紀錄。而今年最經典一役則是羅拔臣與威廉斯的大師賽準決賽，「這場比賽實在太多經典時刻，是完美一役。」當時羅拔臣最終贏6比5晉級。

年度10大桌球職業賽

1.羅拔臣 6-5 威廉斯 (大師賽準決賽)

2.卓林普 17-16 威廉斯 (世錦賽準決賽)

3.傅家俊 6-5 希堅斯 (香港大師賽準決賽)

4.利素禾斯基13-12羅拔臣(世錦賽16強)

5.羅拔臣 10-9 希堅斯(巡迴錦標賽決賽)

6.范爭一 10-9 奧蘇里雲(歐洲大師賽決賽)

7.奧蘇里雲10-9 威廉斯(巡迴錦標賽8強)

8.威廉斯 6-5 希堅斯 (大師賽8強)

9.塔猜亞 5-4 卓林普 (蘇格蘭公開賽8強)

10.羅拔臣 5-3 威廉斯(英格蘭公開賽8強)