英超變天！紐卡素殺上第2位

當全世界以為今季英超係阿仙奴同曼城之爭嘅時候，紐卡素靜靜起革命，喺周一(26日)晚作客以3比0大勝李斯特城，升上第2位，呢支「新土豪」隨時可以令英超大變天。

紐卡素自上年10月被沙特阿拉伯主權基金收購之後，大肆增兵迅速壯大，今季走勢銳不可當，今仗作客李斯特城，上半場已經由基斯活特、米基爾阿米朗、祖連頓各入1球，一早奠定3比0勝局。

中場米基爾阿米朗今季英超上陣16場已入9球，等於佢之前效力紐卡素4季嘅聯賽總入球數字，呢位28歲巴拉圭國腳大爆發，成為「喜鵲」高飛嘅大功臣。

此外，紐卡素主帥艾迪侯域今年領軍贏咗21場英超，成為繼奇雲基瑾、伊雲斯之後，第3位單年取得超過20場英超勝仗嘅英格蘭籍領隊。

奇雲基瑾執教紐卡素時期，曾於1994年取得24場英超勝仗，1995年贏23場，至於伊雲斯擔任利物浦主帥時期，曾於1996年贏22場。

不過要留意紐卡素雖然領先第3位曼城1分，但踢多對方2場，第2位置並唔穩陣。