人腳唔齊難破鐵桶陣　車仔鬥般茅均細波

英超聖誕快車焦點戰，車路士主場硬撼般尼茅夫。車仔傷兵名單一疋布咁長，仲有部分參加世盃嘅國腳放假，陣容嚴重不整，而且箭頭奧巴美揚腳風欠順，搞到攻力不濟，般茅作客必定玩死守博偷雞，寧捧2.5球嘅入球細。（Now 621周三凌晨1時30分直播）

雖然世盃打咗成個月，但車路士傷兵問題未見改善，除咗羅夫度斯卓克、尼高路簡迪、韋斯利科芬拿、芝維爾仍要休養外，美臣蒙特亦帶傷而回，前鋒布查更喺早前熱身賽對阿士東維拉重創要提早收咧，高華錫及薛耶治因出戰世盃到最後階段，因此亦獲得休息，陣容頗為不整。

奧巴美揚陷入球荒

儘管車仔箭頭奧巴美揚冇份踢世盃，不過佢腳頭無靈，今季加盟後聯賽入得1粒咁大把，對車仔攻力無甚幫助。車仔唔單止世盃前聯賽連盃賽3連敗，喺休戰期同維拉「拍跳」亦輸0比1，而呢4仗竟然1球都入唔到，全開2球或以下，攻力差強人意。

另一邊廂，般尼茅夫嘅暫代教頭加利奧尼爾，因為領軍後令球隊成功止跌，近日獲得扶正，有助穩定軍心。般茅在上周中英聯盃16強對住紐卡素，只因烏龍波而飲恨，表現唔曳，依家要繼續為護級搶分，作客勁旅一定擺鐵桶陣，隨時令車仔老鼠拉龜冇碇埋手，2.5球入球細有分頭更值博。

直播表

周二2:30pm 澳職 墨爾本城Vs中岸水手

無綫myTV Super

周二5:15pm 澳職 阿德萊德聯Vs紐卡素噴射機

無綫myTV Super

周二8:30pm 英乙 奧連特Vs史提芬納治

有線601、661台

周二11:00pm 英甲 保頓Vs打比郡

有線601、661台

周三1:15am 英冠 雷丁Vs史雲斯

有線601、661台

周三1:30pm 英超 車路士Vs般尼茅夫

Now 621

周三4:00am 英超 曼聯Vs諾定咸森林

Now 621

周三4:00am 英冠 般尼Vs伯明翰

有線601、661台