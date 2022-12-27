楊睿騏宣布離開香港東方：想走出舒適圈

香港東方控衞楊睿騏（Ricky）周二（27日）在社交網站宣布離隊，結束8年東方生涯，他答謝球隊對他的栽培：「冇東方冇今日嘅我。」

新一季東南亞職業籃球聯賽（ABL）將於明年1月2日展開，香港東方近日陸續公布球員加盟及離隊消息，繼前隊長李琪之後，香港東方另一主力楊睿騏亦會離隊。24歲的楊睿騏早於2014年東方仍為甲二球隊時加盟，其後他曾赴美留學，2017年回歸東方，協助球隊於2017及2018年先後贏得ABL及甲一聯賽總冠軍。

楊睿騏周二（27日）在社交網站Instagram宣布離隊消息，指新一季決定走出舒適圈：「首先要多謝鍾生（鍾乃雄）和游生（游永強）多年的照顧，是東方給予我接觸職業籃球的機會，沒有東方就沒有今天的我 。」

受過幾位海外職業教練訓練加上在ABL與東南亞球隊比賽累積經驗，Ricky近年表現逐漸成熟，關鍵時刻果斷出手頻頻建功。2018年甲一總決賽G5對南華，年僅20歲的Ricky在末節連轟3記三分球，助東方以場數3：2封王，而今季季後賽4強，他更在最後1.2秒助東方絕殺滿貫，打出另一場代表作。

他感謝教練、隊友的教導和努力：「接受過不同教練的培訓，加深對更多國家對籃球的訓練模式，加強我的球技和閱讀球賽的能力。當然不少得多年來一齊奮鬥的外援，他們以身作則示範何謂職業籃球員。同時都想多謝一直以來一齊並肩作戰的每一個隊友，一齊經歷過高山低谷，這段兄弟情永在心中。」