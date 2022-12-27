中超　前班霸FC廣州黯然降班　多隊申請棄賽

中超爭奪進入尾聲，降班形勢塵埃落定，其中曾8次中超封王的FC廣州，周二（27日）在第33輪賽事不敵長春亞泰，宣布提前1輪護級失敗，來季將與河北隊及武漢長江降落中甲。此外，近期多支中超球隊先後宣布棄賽，其中就包括FC北京、梅州客家、河北隊及天津津門虎。

自2010年升上中超之後，FC廣州曾8次問鼎聯賽冠軍，2次於「亞冠盃」封王，期間高薪引入多位大牌球星助陣，包括基拿甸奴、迪亞文迪、保連奴及巴里奧斯等，並邀請過史高拉利及納比等世界級名帥掌帥印。風頭一時無兩的FC廣州，亦因此被譽為中超「金元時代」的代表。不過隨住背後金主恆大集團逐漸淡出，球隊近年實力大大削弱，今季更以全華班陣容應戰。

在第33輪面對長春亞泰的賽事中，FC廣州靠嚴鼎皓的入球，半場一度與對手打成平手，惟長春亞泰換邊後憑程長城、譚龍，以及李佳珩自擺烏龍，最終鎖定4比1勝局，由於同日另一支護級分子廣州城以3比0擊敗深圳隊，在聯賽僅剩餘1輪情況下，FC廣州提前宣告護級失敗，與武漢長江和河北隊齊齊降班。

而該輪中超賽事，亦出現多支球隊放棄出戰的情況，包括FC北京、梅州客家、河北隊及天津津門虎都申請棄賽，其中天津津門虎已經連續兩輪缺陣，而FC北京就於比賽當日早上，透過官方微博宣布有關決定，並表示：「受客觀因素影响，FC北京可參加中超比赛的球員嚴重不足，無法完成中超第33輪與上海海港的比赛。」球會續指自第31輪比賽後，一隊已有球員出現症狀，需要抽調青年軍球員助陣。各支棄賽球隊已被判以0比3落敗，賽會表示相關球會需就比賽取消賠償。