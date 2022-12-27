迪布尼大預言：夏蘭特將來入到800球

曼城前鋒艾寧夏蘭特入波停不了，今季為「藍月亮」各項賽事上陣19場入24球，效率非常驚人，隊內中場大腦奇雲迪布尼更加作出預言，指呢位22歲挪威國腳只要冇傷冇病，保持狀態，職業生涯可以入到800球。

艾寧夏蘭特雖然年紀輕輕，但原來職業生涯已經累積184球進帳，奇雲迪布尼睇好呢位拍檔會不斷刷新紀錄：「夏蘭特仲好年輕，佢對於踢波非常認真，喜歡不斷入波，佢已經入咗接近200球，如果一直保持狀態，佢要入600、700，甚至800球，並冇問題，我唔想將夏蘭特同其他前鋒比較，但佢的確係1位頂級射手。」

史上只2位球員入波超過800球，分別係C朗同比簡，預料美斯入波亦將會達到800大關，如果艾寧夏蘭特想同3位前輩睇齊，起碼要保持勇態至35歲以上。

艾寧夏蘭特能否如奇雲迪布尼所講入到800球，仍然非常遙遠，但今季應該可以改寫英超單季最多入球紀錄，高爾及舒利亞分別於1993/94年、1994/95年球季入34球，艾寧夏蘭特今季已經有18球進帳，好大機會超越2位前輩。