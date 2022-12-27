回顧2022香港體壇　港將挑戰世界大豐收

香港運動員今年國際賽場成績斐然，「劍神」張家朗和羽毛球手朱文佳登上世界第的巔峰，另外港隊於世界賽獲獎無數，運動員艱苦努力獲得肯定。香港逐漸「復常」後接連舉辦多個「M」品牌大型體育賽事，世界級運動員雲集香江競技，為港人帶來精彩比賽，成為2022年美好的回憶。

世界盃3站7冠

何詩蓓再膺200自世界冠軍

何詩蓓因傷錯過長池世錦賽，但一復出，即在一連三站的短池世界盃橫掃100、200米自由泳金牌，獲兩頂「金冠」（Triple Crown）加冕，連同400米自由泳的一金一銅，以7冠1季總成績排名女子第2，僅次於美國泳手妮爾遜。12月的短池世錦賽，何詩蓓主攻100自和200自，在100自游出50秒87，以0.1秒之差不敵澳洲勁敵麥基恩，奪得亞軍。200自方面，她造出1分51秒65，未能刷新個人保持的1分50秒31世界紀錄，但足夠力壓對手，成功衞冕，以一金一銀圓滿收官。

張家朗贏盡世界大賽獎牌

延續東京奧運氣勢，張家朗年初在世界盃巴黎站封王，今年4月登上世界第一，成為真正的「世一張家朗」。瘋狂旅程未完，他贏下生涯第二座亞洲冠軍，再在世錦賽八強重現奧運經典反勝，由9比14到15比14，被冠以「Comeback King」稱號，可惜4強不敵意大利的馬連尼摘銅。重劍天后江旻憓同樣贏下亞洲冠軍和世界季軍，年尾在世界盃溫哥華站摘銀，寫下近3年世界盃最佳成績。青年組方面，鄭鐵男在世青賽封王，是繼張家朗後，香港第二個花劍世青冠軍。

傅家俊香港大師賽轟147振聲威

香港桌球大師賽睽違5年上演，邀請到世界前6球手獻技，但焦點卻在傅家俊身上。經歷眼疾和疫情，世界排名跌出100，一度離開職業圈子……44歲的傅家俊，早已不是昔日的「小子」，但「神奇」依然——8強淘汰沙比，４強對希堅斯，在全場落後下，末段連贏兩局，決勝局更轟出「147」，殺入決賽鬥「火箭」奧蘇里雲。

證明「甚麼都可能」

這場夢幻對決，吸引逾8,000觀眾到紅館捧場，成為史上最高入座率的桌球比賽。儘管在漫天打氣聲下，傅家俊還是不敵「火箭」，收穫亞軍，但已足夠讓香港人自豪，證明「甚麼都可能」。

黃澤林再奪青年男雙大滿貫

香港18歲「網球小子」黃澤林（Coleman）去年起於拿度網球學校受訓後技術突飛猛進，今年初再贏澳網青年男雙冠軍，繼美網後第二度捧走青年大滿貫獎項，9月更打入美網青年組男單4強，創大滿貫個人單打最佳成績。Coleman在國際舞台嶄露頭角，10月更喜獲其偶像兼「校長」拿度邀請對練3小時，被這位22項大滿貫得主大讚「打得好」，前途無可限量。

主場獻技同華連加激戰

12月Coleman終於回港主場出賽，在香港國際網球挑戰賽差點擊敗瑞士名將華連加，僅於「搶十戰」以2分落敗，表現絕不失禮，球迷均期待他在2023年的表現。

南華經歷變動照贏甲一

本地籃壇今年屢爆驚人賽果，紅藍綠激烈之爭為球迷津津樂道。南華成功蟬聯甲一總冠軍，而常規賽滿貫憑「秘密武器」張偉康加時絕殺南華，終止對手跨季27連勝不敗身，亦令球迷十分難忘。時隔半個月對香港東方一仗，滿貫再靠張偉康轟入三分球追平至加時，最終6分險勝。

楊睿騏壓哨球揚威海外

兩軍於季後賽4強重遇，這次是東方的楊睿騏（下圖）「救全家」！楊睿騏於最後1.2秒命中高難度中距離絕殺，這球壓哨球更威出國際，被著名美國籃球網站「Ball is Life」轉載，獲得網民135,887個Like，並於IG錄得逾133萬次瀏覽。東方決賽硬撼南華，雖未能再演「神奇劇本」，但季尾以「全華班」應戰，有此表現已贏得不少掌聲。南華經歷人事變動後，成功蟬聯甲一男籃聯賽冠軍，外援朱亮首度膺得MVP，但隨着主力梁兆華等離隊，南華下季將進入「重建期」，能否克服新挑戰將是另一個奮鬥故事。

香港首辦3x3世界賽

東京奧運之後，香港亦積極推動三人籃球發展，11月首度主辦FIBA 3x3世界巡迴賽，於維園足球場搭建符合FIBA標準的場地開戰。除本地甲一好手組隊外，賽事吸引多支世界級勁旅參戰，其中由永倫名將泰那領軍的香港隊表現不俗，雖以18比21僅負由東京奧運冠軍成員組成的里加（圖），但足以成為賽事焦點。

七人欖球疫下強勢回歸

香港國際七人欖球賽暌違3年回歸大球場上演，11月4日至6日共3天賽事累積逾6.5萬人次入場，成為疫情下最大型國際賽事，入場球迷更獲准於看台上進食及飲啤酒，標誌着體壇逐步「復常」，為本地體育盛事重啟跨出重要一步。來自歐、美、澳、非、亞等勁旅參賽，主場出擊的香港表現賣力，卻最終在名次賽不敵亞洲宿敵日本，老將姚錦成（右圖）感不甘心，決意再戰一年才退休。賽事最終由上屆世巡賽冠軍澳洲於盃賽決賽擊敗斐濟，在港封王。

港隊收拾心情後於亞洲系列賽回復水準，連續3站封王，惟南韓站賽前儀式播錯國歌引發國際風波，香港政府對賽會表示極度不滿，最終亞洲欖總致歉。

國歌風波港協推「T字手勢」

港協暨奥委會因應亞洲系列賽南韓站七人欖球賽錯播國歌一事，推出《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，提醒各體育總會須嚴格遵守相關規定，如在國際賽事發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正。

香港選手連煒楨成為首個作出「T字手勢」港將。12月初亞洲經典健力錦標賽在阿聯酋杜拜舉行，她在女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中摘金，大會在頒獎禮播放國歌時，又播錯歌，連煒楨隨即打出「T」字暫停手勢，大會才意識到播錯歌，之後播回正確國歌。

與劉知名齊當選「十傑」劉慕裳連續12場有牌落袋

東京奧運空手道個人形銅牌女將劉慕裳（Grace）今年與劉知名以兄妹檔姿態，齊齊奪得2021年度傑出運動員選舉「十傑」獎項。Grace今年亦在國際體壇大豐收，在K1超級聯賽、世界運動會及12月亞錦賽共收穫4銀2銅，自2020年起，連續12個比賽都有獎牌！12月其世界排名更攀上個人新高第2位，為2022年錦上添花。

朱文佳登世一

獲提名年度最佳

香港今年除張家朗之外，還有羽毛球的朱文佳登上世界第1（圖）。東京殘奧銀牌得主朱文佳今年狀態大勇，5月杜拜賽及8月泰國賽贏得3面金牌，其後他在11月出戰殘疾人羽毛球世錦賽短肢組的SH6級賽事，並於決賽以局數2比1險勝當時的世界一哥Jack Shephard，為香港贏得此組別的首個世界冠軍。朱文佳亦憑世錦賽佳績再創歷史，登上短肢組SH6級世界第一寶座，成為國際羽聯「年度最佳殘疾男運動員」候選人之一。香港傷殘人士體育協會指，朱文佳一直抱着「相信自己、相信教練、相信團隊」的信念，才取得超乎想像的成果。

香港馬拉松延至明年

今年多項大型賽事因新冠肺炎疫情延期或取消，香港田徑總會9月宣布因遲遲未獲政府批文，「別無選擇下」取消「渣打香港馬拉松2022」，惟政府對於田總單方面取消賽事感失望，事件引起極大回響，最終田總事隔幾日改口宣布賽事（圖），改期至明年2月12日舉行。

復辦維港泳單車節

至於另一項年度盛事維港泳則於今年復辦，但因疫情一度考慮停辦，最終參賽名額由2019年的4000人減至1500人。另外香港單車節因反修例示威及疫情停辦3屆，今年原定於1月上演，最終延至12月舉行。