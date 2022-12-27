重建成功士氣大振　曼聯乘勢火燒森林

「紅魔鬼」英超再上征途！重建計劃有起色嘅曼聯，聯賽重開首仗迎戰諾定咸森林，雖然名牌前鋒C朗拿度已經離隊，不過曼聯表現反而更團結同更有紀律性，一眾球員喺奧脫福主場球迷吶喊助威下，往往能夠踢出超水準，今場大勝可期，曼聯讓球半、兩球，上盤博得過。(Now 621周三凌晨4時直播)

曼聯自坦哈格上任後，一直嚴格整頓球員場內場外紀律，大牌如C朗拿度亦唔會例外，呢位葡萄牙巨星上月宣布解約，但佢今季一直表現低迷，亦係是非根源，離隊對戰力影響唔大，士氣更會有所增長。何況拉舒福特、安東尼馬迪爾同新人加拿祖等前鋒都有突出表現，強大活力令曼聯重現久違嘅生氣。

諾定咸森林接連被大炒

曼聯依家嘅逼搶踢法愈趨成熟，就算中堅華拉尼同利辛度馬天尼斯踢完世盃決賽後未及復出，喺奧脫福出擊亦能靠整體防守，將森林嘅威脅力降到最低。曼聯喺各項賽事主場5連勝，當中有4場係贏多過1球，經過上周英聯盃淘汰般尼做熱身後，今場可望有更好發揮。

森林依家深陷降班漩渦，聯賽休戰前雖然有些少起色，但搶分都係靠主場之利，今季作客戰績慘不忍睹，近5仗聯賽作客1和4負，當中包括0比6不敵曼城、0比4輸畀李斯特城同0比5不敵阿仙奴，面對頂級球隊完全不堪一擊。曼聯對上一次英超對森林係1999年，當時曼聯狂勝8比1，今仗大勝冇難度，上盤咪錯過！