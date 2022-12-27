2022年本地波回顧（上）

雖然港超聯沒有歐洲四大聯賽那麼多球星，香港隊亦未有機會出戰世盃決賽周，但只要你是本地波球迷，總會找到港超聯和香港隊在過去一年，值得回味和嘉許的「好事」。■文：鄧文滔、李浚湣、林卓臻

【相隔54年港隊闖亞洲盃決賽周】

香港足球代表隊於2022年「亞洲盃」外圍賽取得佳績，相隔逾半世紀再獲決賽周資格，表現振奮人心！主教練莊恩安達臣上任後，首次帶隊出戰正式比賽，惟由於大部分球員因港超腰斬而缺乏比賽機會，代表隊早於5月中已啟程到海外集訓，先後於泰國和馬來西亞，與緬甸及馬來西亞代表隊等隊伍「拍跳」。

「亞洲盃」外圍賽被編入D組的港隊，要與柬埔寨、阿富汗及東道主印度，爭奪出線資格。賽前未被看好的港隊，首戰旗開得勝以2比1擊敗阿富汗之後，次役乘勝追擊，再以3比0勇挫柬埔寨。雖然最後一戰不敵印度，但港隊仍以最佳次名成績出線，繼1968年之後，再有機會登上決賽周舞台。

【傑志再創亞冠最佳成績】

傑志上屆雖以小組11分創下香港球會在「亞冠盃」歷來最佳成績，但惜以較少得失球差無緣出線；今屆再次捲土重來，先簽入土庫曼國腳明加索夫，更在3月初特意提早前往泰國集訓五星期，最終「藍鳥」在今屆J組分組賽表現出色，曾兩次擊敗清萊聯，在最後一場面對神戶勝利船的生死戰，更靠巴爾拿在補時階段接應角球頭槌頂入，戲劇性以2比2逼和對手，搶得重要1分，成功以最佳次名身份晉級。

雖然之後以4球不敵泰超勁旅巴吞聯，未能躋身8強，但「藍鳥」仍成為「亞冠盃」自2002年改制後，首支殺入淘汰賽階段的香港球隊。至於在16強傷愈復出的40歲左閘丹尼，在完成為傑志上陣的第250場後，賽後亦隨即宣布退役，結束22年職業生涯。

【東方奮戰躋「亞協盃」跨區4強】

東方6月底於「亞協盃」分組賽J組，先後擊敗另一港超球隊理文，以及臺南市FC，兩戰全勝下順利以首名出線，首次殺入淘汰賽階段。

然而東方因防疫考慮放棄在主場出戰「跨區4強」，加上賽前又進行大換血，多名主力包括米基爾、費蘭度等悉數離隊，卻只簽入黃皓雋、朱康銘、亞歷斯祖，以及提升4名Ｕ18球員到一隊，主教練盧比度亦承認球隊陣容深度不足。

不過東方作客烏茲別克仍然全力以赴，最終力戰下，僅於完場前5分鐘被攻破大門，以0比1不敵當地勁旅索迪亞拿，無緣躋身「跨區決賽」，兼未能追平香港球會在亞協史上的最佳成績。值得一提，在該仗後備入替的楊棟棋以15歲之齡，打破東方在亞洲賽的最年輕出場紀錄。

【餓波逾兩年12,000球迷入場撐港隊】

受新冠肺炎疫情影響，香港足球代表隊自2019年，就未曾於主場球迷面前獻技。及後本港疫情有所好轉，足總亦於9月落實，在當月與緬甸進行兩場友賽，其中一場以閉門進行，港隊在該場比賽順利以兩球勝出。

及後港隊於香港大球場，正式在主場球迷面前出擊，配合港隊出線「亞洲盃」決賽周的氣勢，一眾支持者對這場賽事倍感期待。最終超過12,000名球迷入場觀看該場友賽，縱使港隊僅能與緬甸互交白卷，但相信球迷對入場支持港將大呼「過癮」。