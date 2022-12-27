2022年本地波回顧（下）

【港超聯賽會成立推票房共享】

由10間港超聯球會代表組成的港超聯賽會（Hong Kong Premier League Committee，下稱HKPLC），於今年8月20日舉行季前新聞發布會，公布正式成立，並向傳媒介紹一系列的大計。發言人冠忠南區主席陳文俊（上圖左一）表示，希望在3年試辦期間能達成職業足球產業化，包括為盃賽尋求贊助，以及票房共享計劃，承諾將每支港超球隊承擔的球場使費，降至每場5,000元加裁判費，餘下的球場費用、康文署和足總的收費，將由HKPLC支付，所有盈餘歸公，球季完結後會均分予各間球會。

【東網連續８年獲港超播放權‧首次與港台TVB合作】

on.cc東網連續8個球季奪得中銀人壽香港超級聯賽的獨家播放權，並且獲足總及港超聯賽會授權，與免費電視台商談合作，以滿足球迷和球會之需要。在2022至23年度球季，除on.cc東網的App和Web外，球迷還可以透過港台電視和無綫電視旗下的免費頻道，分別觀看到聯賽和足總盃的賽事直播，這亦是港超聯首次出現跨媒體合作。

港超聯：

‧35場由港台電視旗下免費頻道與on.cc東網同步直播

‧最少35場由on.cc東網提供按次收費直播（PPV）

「足總盃」：

‧由第一圈到決賽，9場賽事由無綫電視旗下免費頻道直播

「高級組銀牌賽」：

‧由on.cc東網提供最少5場按次收費直播（PPV）

「菁英盃」：

‧由on.cc東網提供最少25場按次收費直播（PPV）

【21/22賽季腰斬港超史上首次】

新冠疫情之下，港超聯試過「停擺」，但腰斬則屬史上首次！2021至2022年度球季，因第5波疫情嚴峻，足總與8間港超球會於今年2月25日，進行線上會議後決定將球季腰斬，這亦是二戰後本地頂級聯賽的首次。

至於腰斬前的最後一場賽事，為今年1月5日晚旺角場上演的「菁英盃」賽事晉峰對理文（圖）。該仗原先未有安排直播，但因同日早上公布所有球場會於翌日開始封場，加上當時未知球季何時重開，on.cc東網臨時決定提供免費直播，讓球迷可以在「停擺」前再觀看一次直播。最終理文以2比1擊敗晉峰。

【中亞外援成球圈新勢力】

香港頂級聯賽的外援，以往大多來自巴西及西班牙等國家，今季開始有球隊羅致中亞國家的球員，為港超帶來不少新鮮感，他們的發揮也相當不俗。當中就不得不提傑志翼鋒明加索夫，這名土庫曼球員用行動證明，自己絕對配得上穿起7號戰衣，除了不斷在邊路製造威脅，又成為「藍鳥」其中一個進攻要角，上半季已射入超過10球。「藍鳥」開季再簽入吉爾吉斯斯坦國腳沙根巴耶夫，相信這位球員到下半季融入球隊後，可望為傑志作出更多貢獻。

東方中堅高素巴耶夫，則是另一名於港超站穩陣腳的中亞外援，這位同樣來自吉爾吉斯斯坦的球員，聯同馬高斯鎮守中路，令東方防線變得更穩健，成為球隊其中一位重要球員。由於以上3名球員表現對辦，可以預期日後隨時有更多中亞外援到港，成為聯賽一股新勢力。

【茹子楠安永佳外流中超中甲】

近年不少香港球員選擇征戰內地聯賽，挑戰更高水平賽事，今年就有茹子楠及安永佳加入北上外流大軍。其中茹子楠獲得過去曾有多位港將效力過的梅州客家青睞，於今年8月正式加盟這支中超新軍，並頻頻在球隊獲得正選機會。至於安永佳就轉投中甲球隊廣西平果哈嘹，在剛剛過去的一季，各項賽事取得16次上陣機會，攻入3球並貢獻3次助攻。

此外，上季幫助梅州客家衝超的勞烈斯，就轉投大連人，獲得首次征戰中超的機會，至於羅素就於今年轉披四川九牛戰衣，成為球隊主力之一。除了內地聯賽之外，亦有港將於其他海外聯賽落班，其中於今年加盟泰國T3聯賽球隊清萊城的梁祐維，各項賽事上陣17次，並斬獲1個入球，獲得不俗成績。

【香港球員外流一覽】

球員 聯賽 球隊

梁諾恆 中超 浙江FC

茹子楠 中超 梅州客家

勞烈斯 中超 大連人

陳俊樂 中超 廣州城

安永佳 中甲 廣西平果哈嘹

李毅凱 中甲 南通支雲

羅素 中甲 四川九牛

梁祐維 泰國T3 清萊城