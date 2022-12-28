「後C朗時代」曼聯大爆發　創近8個月最大英超勝仗

C朗離隊之後，曼聯愈戰愈勇，繼早前打入英聯盃8強後，再喺周三(28日)凌晨英超主場以3比0大勝諾定咸森林，創下球隊近8個月最大聯賽勝仗。拉舒福特延續世界盃勇態，今仗入1球及1次助攻，證明自己可以成為紅魔鬼鋒線新靈魂。

曼聯今場贏得非常輕鬆，開賽19分鐘就打開紀錄，基斯甸艾歷臣開出角球，拉舒福特接應第一時間勁射入網，繼上場英聯盃建功之後，又再入波。僅過3分鐘，拉舒福特左路橫傳畀安東尼馬迪爾射成2比0，上半場已經奠定勝局。

換邊之後，曼聯主帥坦哈格頻頻換人，畀加拿祖、雲迪碧克、費特等副選上陣「鬆筋骨」，費特把握機會表現身價，臨完場前接應同胞卡斯米路傳送，射成3比0，亦係呢2位巴西國腳首次合作為曼聯喺英超創造入球。

主角拉舒福特當選今場最佳球員，呢位25歲前鋒近年曾陷入低潮，上季為曼聯上陣32場僅入5球，但今季大翻身，踢21場已入10球及4次助攻，換言之未到半季，入波已經多過上季一倍，加上佢喺今屆世界盃亦為英格蘭轟入3球，仲多過「三獅兵團」首席射手哈利卡尼，「福仔」大爆發，對於曼聯及英格蘭國家隊都係天大喜訊。

另外，曼聯對上1次英超贏3球或以上，已經係今年5月初主場贏賓福特3比0，今仗再嘗大勝滋味，證明上月同C朗解約係正確決定。曼聯現時僅落後第4位熱刺1分，而且踢少對方1場，爭入英超前4位形勢樂觀。