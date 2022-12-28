7000萬歐元的價值　有卡斯米路曼聯勝率75%

曼聯英超又贏1場，以3比0擊敗諾定咸森林，今季以7,000萬歐元轉會費由皇馬加盟嘅中場卡斯米路貢獻1次助攻。有統計發現，呢位巴西國腳成「魔」之後，踢20場正式比賽，曼聯取得15勝2和3負，勝出率高達75%，卡斯米路用數據說話，證明自己物有所值。

曼聯今夏買唔到巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，情急之下焗住以7,000萬歐元向皇馬收購30歲嘅卡斯米路，由於佢年紀唔細，加上以往巴西球員踢曼聯，都冇乜好結果，令紅魔鬼被睇死又做水魚。

無可否認，卡斯米路加盟曼聯初期，表現未如理想，但之後愈戰愈勇，包括10月英超作客車路士，戰至補時入波，幫曼聯逼和對手1比1，對於呢位一向甚少入波嘅防守中場而言，實在非常難得。

卡斯米路今場對森林，唔止有助攻，仲有104次觸球、7次對抗勝出、5次剷波、3次解圍、3次創造機會、2次攔截、2次射門，表現攻守兼備。

值得一提，曼聯擊敗森林，自2017年12月之後，首次錄得各項賽事主場6連勝，當中卡斯米路有5次踢正選，球隊都保持不失球，有呢位森巴硬漢喺中場掃蕩，紅魔鬼防線冇後顧之憂。