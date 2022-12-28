港超聯　冠忠南區「加碼」羅致慕沙

冠忠南區周三（28日）中午，透過球隊fb專頁公布，簽入巴西前鋒慕沙。29歲的慕沙過去在港曾經效力佳聯元朗、東方龍獅及香港飛馬，之前曾短暫為泰甲球隊喀比府上陣。對於成為一員冠忠南區，慕沙表示感到既開心又期待。

「冠忠南區一直都是港超的前列球隊，以往在港期間，每次面對冠忠南區都非常難踢，現時能夠成為一份子感到開心，並會盡自己所能爭取最佳成績。我不會給予自己任何目標，希望每場都會全力以赴爭取入球，為球隊帶來勝利。」慕沙說。

主教練鄭兆聰認為慕沙來投，對於球隊提供更多進攻變化，他說：「我們考慮到艾華即將成為本地球員，騰空了外援名額，而過去一至兩季都是倚重史提芬彭利拿擔任中鋒，但不是他最佳位置，如果簽入一位中鋒，反而史提芬彭利拿的發揮可能更好。慕沙是一位擅於和隊友合作的球員，過去在港的表現，也令我留下深刻印象，加上他是一位正宗9號位的中鋒，屬於當打年紀，同時亦有港超比賽經驗，而球隊管理層認同在這刻需要更多的進攻模式，所以決定簽入他。」

慕沙與基斯和基爾頓，當年由法比奧引入，一同投效佳聯元朗。及後3人分道揚鑣，事隔多年，終再一次與基斯團聚，再結隊友緣。

慕沙 Jean Diego Moser

出生日期：1993年6月23日（29歲）

身高：182cm

司職：前鋒

球衣號碼：17

曾效力本地球隊：佳聯元朗、東方龍獅、香港飛馬

現效力球隊：冠忠南區