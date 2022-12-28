法甲重開！麥巴比化悲憤為力量

法甲重開，大眾焦點肯定係榜首巴黎聖日耳門主場迎戰斯特拉斯堡，一班世盃球星只有美斯未歸隊，基利安麥巴比有機會披甲，拍住尼馬喺前線搵食，今場對手斯特拉斯堡排尾二，難構成威脅，PSG回歸第一擊贏波無難度，佢哋近5仗聯賽4次半場領先，今場熱捧PSG半場主勝。(Now 639周四凌晨4時直播)

睇番今屆世盃，最大贏家就係PSG，阿根廷對法國嘅決賽兩大孭飛球星美斯同麥巴比，都係PSG主力，結果兩人喺決賽爆發小宇宙，美斯起孖兼捧盃，衞冕失敗嘅麥總亦連中三元，以8球贏得世盃金靴獎，暫時所見美斯仍在度假中，要明年初先歸隊，但麥總踢畢決賽後幾日已歸隊復操，今仗可隨時候命。

斯特拉斯堡積弱冇力還手

至於PSG其餘球星，巴西於8強出局，王牌尼馬已歸隊並勢必擔正，佢喺世盃交出2入球1助攻，其中8強加時上半場對克羅地亞射入金球本可結束比賽，可惜隊友唔生性未能保住勝局，不過由此可見尼馬表現甚佳，佢法甲半季交出11球9助攻球王數據，今仗表現舉足輕重。

另邊廂，斯特拉斯堡今季15戰僅1勝，排19位，近5仗聯賽全部半場落後，今仗作客「1哥」PSG，相信半場已經投降。

直播表

周三10:00pm 法甲 阿些斯奧Vs昂熱

Now 639

周四凌晨零時 法甲 歐塞爾Vs摩納哥

Now 639

周四2:00am 法甲 克萊蒙特Vs里爾

Now 639

周四4:00am 英超 列斯聯Vs曼城

Now 621

周四4:00am 法甲 巴黎聖日耳門Vs斯特拉斯堡

Now 639

周四4:00am 法甲 比斯特Vs里昂

Now 638、714