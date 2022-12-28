香港東方積極備戰1月ABL　教練：楊睿騏離隊令人意外

為備戰明年一月展開的東南亞籃球聯賽（ABL），本地職業籃球隊香港東方羅致多達5名新球員，包括3名外援及一個血緣外援，球隊周三（28日）公布陣容名單及講述備戰情況，12月29日將啟程到新加坡備戰。

香港東方陣容有頗大變動，李琪、楊睿騏和吳松峻離隊，另有5名新兵，包括3名外援哥倫比亞國手托查摩利路斯、美籍控衞巴錫和上季效力南青的加拿大籍中鋒麥洛連，近年效力歐洲聯賽的基拔為血緣外援，以及康仁福建射手徐遠征。

主教練柏利施域對於李琪和吳松峻的決定表示理解，但對於楊睿騏離隊則感意外：「李琪有他的工作，未來規劃有改變，吳松峻則一直想到台灣發展。作為教練，楊睿騏的決定頗令我驚訝，因為他上季表現很好，而我們是職業隊又有好的將來，但每人都有自己的規劃，他去新隊也祝福他。」

楊睿騏近季成為東方主力之一，上尾季更助東方4強絕殺滿貫，打出生涯代表作，領隊蔡芳裕透露球隊確實有挽留這位24歲後衛：「經歷疫情停辦賽事後很多球員都約滿，我們都有挽留的，但有球員有自己人生規劃，祝福他們繼續在籃球場上發光發熱。」球隊經理李樹榮補充：「李琪認為如果以半職身分留在東方，對好多好想去投身全職發展、提高水平的後輩不太公平，他自己好想繼續打籃球，在很多溝通下，他明白他的決定可讓很多後起之秀受惠。」

新兵方面，教練柏利施域大讚外援各有所長，有望為球隊增強實力。「巴錫有的是經驗和射術，托查摩利路斯身高2米08，能射三分又剛奪得防守最佳球員，其他新人都很好。」蔡芳裕透露，「球隊有意和基拔長線合作，希望他打完ABL能留下來。他在香港出生，球隊有意向籃總推薦他，希望他能成為香港隊的歸化兵。」

隊長陳兆榮及徐遠成表示，由於外援上星期才到港，21日才正式「齊人」，目前仍需時間磨合，但二人同樣期待再戰ABL。徐遠成說：「上賽季結束後，隔很長時間再有下一季聯賽，對球員、球會都會是好大的挑戰，我們好難維持狀態，一月就有比賽打都覺得好幸運。」香港東方ABL賽程緊密，1月2日起將在7日內打4場比賽，分別對曼谷老虎、澳門黑熊、新加坡騰飛之獅及印尼泗水羅浮宮，陳兆榮表示已有心理準備：「教練說輪換上會快點，也會用不同的組合，將減少一個球員打大量分鐘，以應付一星期3、4場波。」

香港東方籃球隊2022 ABL球員名單

8 陳兆榮 後衞

10 托查摩利路斯 前鋒

13 卜聿揚 中鋒

15 巴錫 後衞

16 徐遠成 前鋒

19 麥洛連 中鋒

23 梁嘉顯 後衞

24 徐遠征 後衞

27 韋思庭 後衞

28 迪維拉 前鋒

30 胡卓斌 中鋒

35 蘇利文 後衞

88 基拔 前鋒

香港東方ABL賽程

第一站(新加坡)

1月2日 晚上6:00 vs 曼谷老虎

1月5日 晚上8:00 vs 澳門黑熊

1月7日 晚上8:00 vs 新加坡騰飛之獅

1月8日 下午4:00 vs 印尼泗水羅浮宮

第二站(印尼)

1月12日 晚上6:00 vs 澳門黑熊

1月14日 晚上6:00 vs 印尼泗水羅浮宮

1月15日 晚上4:00 vs 越南西貢熱火

1月17日 晚上6:00 vs 馬來西亞森美蘭金群利

第三站(馬來西亞)

2月4日 晚上6:00 vs 新加坡騰飛之獅

2月5日 下午4:00 vs 越南西貢熱火

2月7日 晚上8:00 vs 菲律賓三寶顏勇士

第四站(越南)

2月14日 晚上6:00 vs 菲律賓三寶顏勇士

2月16日 晚上8:00 vs 馬來西亞森美蘭金群利

2月17日 晚上6:00 vs 曼谷老虎