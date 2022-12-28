港生洋將基拔回歸投東方 望帶動年輕球員齊進步

香港東方5名新兵之中，澳洲和克羅地亞混血兒、香港出生的基拔成為驚喜之一，曾效力甲一球隊南華的他近年轉戰歐洲聯賽，今次將以「血緣外援」身份代表香港東方披甲。他笑言，「當年南華決賽輸過給東方，現在換上藍色球衣起初有點不習慣。不過，這支球隊已經完全不一樣，當年的球員只剩徐遠成、胡卓斌和陳兆榮。」

基拔期待協助東方贏得冠軍：「球隊磨合得很好，這點令我頗驚喜，特別自Tony（托查摩利路斯）和OD（巴錫）歸隊後，將整個訓練水平提高很多，相信對年輕球員累積經驗有很大幫助。」說到球隊將推薦他成為香港隊歸化球員，他表示歡迎：「我在香港出生，在這裡長大，這裡是我的家。」

另一外援托查摩利路斯（Tony）為現役哥倫比亞國家隊成員，身高2米08同時擁有外圍投射能力的他有望為東方加強進攻火力。「第一次來亞洲比賽，好期待，我愛香港！來了一星期，有點Jet lag，但每一天我都很享受，這裡所有人都很好。」Tony特別稱讚香港年輕中鋒卜聿揚：「Simba（卜聿揚）天賦很高，而且好肯學習，令我想起小時候的Tony，我以前也是這樣。」