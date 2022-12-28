F1老闆評選　韋斯塔本膺年度最佳車手

2022年度F1已曲終人散，紅牛的麥斯韋斯塔本成功衞冕總冠軍，各車隊負責人投票選出今季年度10佳，韋斯塔本大熱姿態再度當選年度最佳車手。

這個評選是由所有10支車隊的老闆提供他們心目中本年度表現最佳的10位車手，車手榜的計算是以1至10名排序，排名第1的車手可獲25分，排第10可獲1分，最終今屆提前在日本站已鎖定總冠軍的韋斯塔本獲得207分，壓倒勝榮膺F1年度最佳車手的榮譽。

今季韋斯塔本在賽季餘下四站已提前奪總冠軍，並在今年贏得歷史性15個分站，而法拉利車隊的勒卡歷則以144分獲選年度最佳車手亞軍，平治的羅素獲季席；至於平治車王咸美頓今季在職業生涯中首次沒有贏過一個分站冠軍，他獲選為第4名，其餘第5至10位順序為紅牛的佩雷斯、麥拿侖的諾里斯、法拉利的沙恩斯、兩個賽後後離開阿爾派的阿朗素、愛快羅密歐的保迪斯及今季告別F1的維度爾。

2023年的F1賽程已公布，預計24個分站，將是史上最多分站的一次，美國將設三個分站，是舉辦F１分站最多的國家，而揭幕戰將於明年3月3至5日在巴林開戰。