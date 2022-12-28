兩隊喪攻無保留　列斯聯曼城大駁火

英超「聖誕快車」獨腳戲，列斯聯主場迎戰曼城，上季冠軍曼城繼續展現強大攻力，上仗喺英聯盃同利物浦鬥攻，並以3比2勝出，射手艾寧夏蘭特又取得入球，腳風非常順，今仗有力再數胡。至於列斯聯踢法有前無後，頻頻創造大比數賽果，其中近5場聯賽上半場總入球全開2球或以上，一於再追中位數1.5球嘅半場大。(Now 621周四凌晨4時直播)

列斯聯以往喺阿根廷名帥比爾沙執教下，出名崇尚進攻足球，即使後來改由馬殊接手領軍，風格仍然冇改變，就算對強隊都照搶攻，並且有驚喜收穫，包括10月作客以2比1擊敗利物浦，上輪聯賽對熱刺，3度領先之下，僅以3比4敗陣，雖敗猶榮。前鋒洛迪高狀態出色，近4次英超上陣合共轟入5球，有本錢同曼城鬥攻。

「藍月亮」黃金拍檔入波威力強

另邊廂，曼城今季踢14場英超，已經累積入40球，攻力屬於各隊之冠，由於射手艾寧夏蘭特無緣今屆世盃，經過1個月時間休息，非常「餓波」，上仗英聯盃開賽10分鐘，就射入利物浦大門。中場奇雲迪布尼繼續發揮助攻王本色，上仗貢獻2次助攻，以呢對「黃金拍檔」嘅威力，相信可以迅速攻破列斯聯防線。

由於曼城落後榜首阿仙奴8分，必須急起直追，預料一開波就會搶攻，但「藍月亮」後防並唔算穩陣，加上中堅魯賓戴亞斯受傷缺陣，未必保住清白之身，開出半場大嘅機會更加高。