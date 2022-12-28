【多圖】世界最靚女子足球員有個偉大夢想

女子足球愈來愈受歡迎，唔少球員更加係美貌與技術並重，克羅地亞新星安娜馬高域(Ana Maria Markovic)被譽為世界最靚女子足球員，呢位23歲前鋒希望「男女平等」，呼籲球迷同網民唔好再戴「有色眼鏡」睇女子球員，應該更重視姐妹們嘅球技。

身高1米73嘅安娜馬高域擁有天使面孔、魔鬼身材，外形似模特兒，加上不時喺社交網派「福利」，已成為網紅，佢嘅Instagram(IG)有超過185萬「粉絲」。

安娜馬高域話相比起男子球員，女子球員喺社交網上經常被歧視同性騷擾：「當我同艾寧夏蘭特同樣將喺泳池邊嘅相片放上社交網，網民留言好唔同，佢哋只會喺我IG留下有關性嘅說話，但一定唔會咁樣對待夏蘭特。」

安娜仲話唔想被封為最性感女子球員，至於最靚女子足球員就可以接受，但最希望都係球迷欣賞女子球員喺球場上嘅表現。

安娜馬高域現時效力瑞士球隊草蜢女足，據悉有英超女子隊想簽佢，安娜表示暫時無意轉會，但將來唔排除去英國挑戰自己。