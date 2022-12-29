曼城輕取列斯聯　夏蘭特極速轟英超20球

周四(29日)凌晨英超賽事，曼城有挪威神鋒艾寧夏蘭特「起孖」，作客3比1輕取列斯聯，喺聯賽榜追近「1哥」阿仙奴至5分差距。今場2個入球，令艾寧夏蘭特只係用14場波時間，就喺英超達到20個入球大關，成為英超史上最快入20球嘅超級射手！

曼城今場控制戰局，但面對列斯聯死守顯得老鼠拉龜，基亞利殊就錯失多次黃金機會，直到上半場補時，洛迪卡斯簡迪補射建功先至打開缺口。曼城領先後踢得更順，艾寧夏蘭特喺51分鐘同64分鐘，2度接應基亞利殊助攻梅開二度，主隊73分鐘靠角球由柏斯高史杜爾克破蛋，但無阻曼城全取3分。

今夏加盟曼城嘅艾寧夏蘭特，繼續用入球改寫英超歷史，佢用14場聯賽就攻入20球，將菲臘斯保持嘅最快英超20球紀錄(21場)大幅推前；今屆各項賽事攻入26球，亦超越美斯、伊度奧、阿古路同亨利等傳奇射手，成為哥迪奧拿領導下最快入25球球員，數據驚人。

艾寧夏蘭特賽後表示：「見到其他球員喺世盃入波同贏波，更加激發起我嘅決心同鬥心，我喺更衣室同隊友講今場本來可以入5球，呢個係事實，但足球就係咁，我可以點做？我要再練習多啲。最重要係曼城贏波，阿仙奴依家排榜首，我哋要狙擊佢哋！」

【英超最快入20球球員】

1 艾寧夏蘭特 14場

2 菲臘斯 21場

3 高爾 23場

4 雲尼斯達萊 26場

4 迪亞高哥斯達 26場

4 耶保亞 26場