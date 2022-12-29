【西甲】基羅納慢熱捧半場和

西甲經過世盃後重開，首場上演中游大戰，基羅納主場迎戰華歷簡奴。基羅納中場拉尼亞於世盃期間，足踝傷患康復，但又突然二頭肌受傷，將要休戰6周，影響球隊部署。（now 632周五凌晨12:00直播）

華歷簡奴防線重心阿歷贊度卡坦拿，中場主力奧斯卡華倫天，同因累積黃牌夠數停賽。雙方小休後首戰相信會踢得謹慎，加上基羅納近6場聯賽，有5次半場同對手打和，一於再追半場和。

直播表

周五 0:00am 西甲 基羅納 對 華歷簡奴

now 632

周五 0:00am 法甲 羅連安特 對 蒙彼利埃

now 639

周五 2:00am 法甲 蘭斯 對 雷恩

now 639

周五 2:00am 英冠 昆士柏流浪 對 盧頓

有線601/661

周五 2:15am 西甲 貝迪斯 對 畢爾包

now 632

周五 3:45am 英冠 米禾爾 對 布里斯托城

有線602/662

周五 4:00am 法甲 馬賽 對 圖盧茲

now 639

周五 4:00am 法甲 尼斯 對 朗斯

now 638

周五 4:15am 英冠 黑池 對 錫菲聯

有線601/661

周五 4:30am 西甲 馬德里體育會 對 艾爾切

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