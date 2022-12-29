林書豪宣布離開CBA　回美休息再決定下一步

美籍華裔球星林書豪今日（29日）在社交媒體宣布，與廣州龍獅協商後，決定提早結束今季CBA之旅。

林書豪今年9月加盟球隊，惟不受重用，後備上陣7場，場均時間不到12分鐘，交出6.9分2.3籃板2.1助攻。他今日在Instagram宣布離隊：「經過很認真的考慮，並和廣州龍獅俱樂部友好協商後，我不得不遺憾的告訴球迷們，我決定提前結束這個CBA賽季的征程。大家都知道，這個賽季我沒有太多的上場時間，作為球員我肯定覺得應該打更多，可是我也尊重教練組的決定。」

談到未來動向，他表示會回到美國休息，再決定下一步。「感謝CBA，感謝俱樂部，感謝我的教練團隊和隊友們，當然更要感謝我的球迷，一直陪我走過這段與眾不同的旅程。這三年，我特別遺憾沒有真正的機會在你們面前比賽，非常想念你們。後會有期！愛你們。」

CBA目前採取賽會制，林書豪曾抱怨賽會的隔離酒店的健身設施簡陋如「垃圾」，被聯盟罰款1萬人民幣。早前有傳林書豪將加盟P. League+高雄鋼鐵人，但球隊發聲明強調網上消息純屬臆測。