元旦盃1月1日舉行　首設女甲及學界賽事

安保漢友上屆以78：70擊敗康仁福建，成為元旦盃贏家。（大會提供）

「元旦盃」將於2023年1月1日假元朗鳳琴街體育館舉行。今屆賽事首度邀請女子甲組和學界球隊參加，與男子甲組勁旅一起為新年揭開序幕。觀眾可免費入場打氣。

時隔一年，香港籃球圈於元旦日聚首一堂，男子甲組隊伍包括安保漢友、康仁福建、晉裕和旭暉。大會還加入新元素，邀請了四支女子甲組隊伍，包括聯賽冠軍安青、福建，偉邦和七喜。賽事不只為新年揭開序幕，也可讓球迷一睹球隊人事變動。

學界籃球全面復甦，大會亦首度邀請多間籃球名校，包括九龍區冠軍英華書院、港島區勁旅中華基督教會桂華山中學、裘錦秋中學（葵涌）和賽馬會萬鈞毅智書院角逐學界元旦盃。其中，英華已殺入精英賽八強，被視為冠軍大熱，相信會趁機「熱身」，用勝利為精英賽注入強心針。

另外，今屆繼續設有明星邀請賽和經典籃球明星賽。後者由呂楚威、宗銘達等代表的迪洋國際經典球星隊，對由朱耀明、香振強等率領的有線電視傳奇球星隊。

元旦盃

日期：2023年1月1日（星期六）

時間：上午9時至下午7時

地點：元朗鳳琴街體育館