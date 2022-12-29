錫菲聯撻着搶W唔怕「池」

今晚英冠快車焦點戰，黑池主場火併錫菲聯。黑池連續7仗聯賽未贏過，頹勢未止，相反錫菲聯近8仗聯賽贏7仗，可食住個勢反客為主，客勝不容錯過。（有線661及601台周五凌晨4時15分直播）

黑池狀態欠佳，近7仗聯賽只得3和4負未贏過，其中4仗交白卷，單計休戰後3輪聯賽全部打和。上仗對侯城一度領先，但有後備入場嘅科利尼鹵莽「直紅」被逐，打少個下被逼和1比1，黑氣未除。除咗科利尼今仗要坐波監外，仲有羅倫士加比爾、高比亞奴等未好番，陣容不整，難怪於下游掙扎。

講到依家英冠最弗球隊，前列分子錫菲聯可謂當仁不讓，今季24輪聯賽轟入41粒，攻力僅次於般尼，而只失21球亦係英冠失球最少球隊，攻守兼備。錫菲聯近8仗聯賽豪取7勝1負，單計近4輪更全部贏晒，包括上仗雖有艾根「兩黃一紅」被逐，仍以3比1擊敗高雲地利，門神科達寧咸勇救12碼，打完世盃歸隊嘅伊利文尼戴耶冇波入但交出助攻，儘管老將比利沙柏食白果，但近3仗入2粒，就算只計客場聯賽，錫菲聯近4仗亦全勝僅失1粒，弗到漏油，造訪今季聯賽主場只得3捷嘅黑池，有力乘勝追擊。