2022球壇大事回顧　美斯C朗鬥爭落幕

●結束球王爭議美斯奪世盃登基

2022年係足球壇歷史性一年，球迷見證「一代球王」喺世盃舞台登基。隨住美斯帶領阿根廷重奪失落36年嘅世盃冠軍，多年來佢同Ｃ朗所有「球王爭議」亦告一段落。繼比利同馬納當拿後，「球王」兩字正式成為美斯嘅專屬代名詞。

率領阿根廷36年後再捧盃

今年年尾，35歲嘅美斯第5度出戰世盃，亦係佢實現世盃冠軍夢嘅最後機會。阿根廷喺分組賽首仗雖然輸畀沙特阿拉伯，令全球嚇親，但之後愈戰愈勇殺入決賽，再憑互射12碼擊敗衞冕嘅法國，捧走大力神盃，美斯亦同1986年帶領阿根廷捧盃嘅馬納當拿睇齊。

美斯喺世盃破盡紀錄，由16強到決賽場場入波，亦係世盃史上首位每場淘汰賽都有入球球員。過去十幾年佢同C朗拿度邊個先係球王，一直充滿爭議，如今答案顯而易見。

●極速滑落C朗變過街老鼠

當美斯喺職業生涯尾聲登上頂峰，佢嘅多年死敵C朗拿度極速由神壇滑落，無論係球會定國家隊，都由昔日嘅「天之驕子」變為「過街老鼠」，令人唏噓。

同曼聯反面淪失業大軍

C朗上年童話式回歸曼聯，但蘭歷克接手後，C朗踢法開始受質疑，今季荷蘭主帥坦哈格上任後，更將佢視作整頓紀律嘅目標。C朗權威受到挑戰明顯唔順氣，季前要求轉會被拒後唔肯歸隊，對熱刺嘅聯賽因不滿做後備提早離場，世盃前專訪「數臭」曼聯，更加令佢同球會及全球曼迷為敵，結果11月同「紅魔」提前解約，到呢一刻都未有班落。

球會生涯唔如意，C朗年尾為葡萄牙最後一次出戰世盃諗住盡地一煲，首戰亦有入球，估唔到「噩夢」隨即而來，16強再度淪為後備，佢完場後獨自返更衣室被插爆。葡萄牙8強被摩洛哥淘汰，後備上陣嘅C朗完場後喺球員通道痛哭，征戰世盃留下最悲痛結局。

●麥巴比有權有勢等坐世一位

世盃後度過24歲生日嘅法國射手基利安麥巴比，今年再次奠定「新世代球王」地位，年紀輕輕已經喺球壇「呼風喚雨」，世盃決賽連中三元更屬足球史上經典，兩屆世盃有一冠一亞，絕對唔失禮。

轉會鬧劇續約PSG

麥巴比今夏原本被指「過硬」皇家馬德里，但最後關頭突然宣布續約巴黎聖日耳門（PSG），據報3年合約總值高達6.3億歐元，係體育史上最豐厚嘅運動員合約，而且盛傳佢可以干預球隊組軍等事務，絕對有權有勢。

雖然麥巴比嘅「霸道」未必人人受落，但佢嘅表現足以叫質疑者收聲，喺世盃決賽連中三元，憑8個入球勇奪世盃金靴獎，亦以24歲之齡追平比利喺世盃嘅入球數，新世代球王當之無愧。

●大豐收破壟斷賓施馬擸金球獎

隨住美斯同C朗近年鋒芒減退，雙雄壟斷個人獎項嘅時代亦結束。35歲嘅賓施馬今年大爆發，橫掃歐聯、西甲同「金球獎」，雖然佢因傷無緣出戰世盃決賽周，但2022年仍然係佢豐收一年。

為皇馬贏晒西甲歐聯

作為皇馬頭號射手，賓施馬上季56場比賽狂入50球，帶領皇馬成為歐聯同西甲雙料冠軍，亦令佢首奪「金球獎」，自哥柏、柏天尼、柏賓同施丹後，成為第5個得獎嘅法國球星。

賓施馬原本被視為法國出戰世盃嘅領軍人物，可惜決賽周前受傷，世盃後佢亦心灰意冷，宣布退出國家隊，專心幫皇馬打江山。

●意甲變天A米封王破錦標荒

意甲米蘭雙雄再起風雲，繼國際米蘭上年聯賽封王後，今年到A米發威，鬥到最後一輪力壓國米，相隔11年重奪意甲冠軍，並結束6年錦標荒。翼鋒拉菲爾利亞奧當選上季意甲最佳球員，基奧特亦愈老愈可愛，成為法國打入世盃決賽嘅功臣之一。

下半年到拿玻里崛起

意甲嚟到下半年又變天，拿玻里強勢崛起，今季15場聯賽13勝2和，已經拋離次席位A米8分。呢支南部勁旅亦喺歐聯分組賽力壓利物浦首名出線，成為意國球壇今年最大驚喜。

●盃賽王文尼世盃缺席留憾

2022年對沙迪奧文尼可謂難忘嘅一年，呢位30歲前鋒協助塞內加爾擊敗穆罕默德沙拿領軍嘅埃及，奪得非洲國家盃冠軍，其後兩人又喺世盃外附加賽交手，結果都係文尼勝出，令沙拿無緣決賽周。但世事無常，文尼喺決賽周前受傷無緣呢項盛事，兩大非洲神鋒同時缺席，成為今屆世盃一大遺憾。

為紅軍奪雙冠後投拜仁

不過文尼今年仍然捧盃捧到手軟，除年初帶領塞內加爾贏得非國盃外，亦幫利物浦贏得英足盃及英聯盃，成為3料盃賽先生。上季完結後佢今夏結束6年「紅軍」生涯，轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，成為今年其中一單矚目轉會。

●拜仁德甲10連霸冠絕歐洲

今年德甲仍然由拜仁慕尼黑獨大，連續第10季稱霸聯賽，超越意甲嘅祖雲達斯，成為歐洲5大聯賽首支10連冠球隊，中場湯馬士梅拿及門將紐亞更加係「十朝功臣」。

留唔住羅拔佬不歡而散

不過拜仁今年唔係順風順水，效力咗8年嘅射手羅拔利雲度夫斯基，夏天決意轉投巴塞隆拿，不惜以罷操要求拜仁放人，最終不歡而散。「羅拔佬」離隊後，拜仁今季季初成績一度受影響，但球隊根基深厚，三扒兩撥就坐番德甲榜首位。

●受俄烏戰爭拖累阿布忍痛賣「車」

受到年頭俄羅斯入侵烏克蘭事件影響，俄羅斯不但遭歐洲足協及國際足協制裁，唔可以踢世盃附加賽、歐國聯、歐國外及球會級歐洲賽，連帶車路士班主阿布拉莫域亦受牽連。

保利入主清洗班底

呢位俄羅斯富商為免波及車仔，惟有忍痛賣盤，最終喺5月尾以總值42.5億鎊，賣畀以美國富商保利為首的財團，結束長達近廿載嘅「車主」生涯。保利入主後亦作出大清洗，高層施治、瑪麗娜及主帥杜曹先後離開，真係一朝天子一朝臣。

●印尼甲組聯賽人踩人釀174死

印尼東爪哇今年10月一場甲組足球聯賽，因球迷騷亂引發人踩人，遇難人數達174人，包括超過30名3至4歲嘅兒童，成為足球史上其中一宗傷亡最慘重嘅球場慘劇。

當日係阿雷馬隊主場對帕爾斯巴亞隊，客隊以3比2勝出，賽後約3,000名主隊球迷闖入球場，引發騷亂。大批防暴警持盾牌及警棍鎮壓，最後因施放催淚彈驅散人群，數百人跑往出口位置，混亂期間發生人踩人，導致慘劇發生。

●孫興民獲英超金靴亞洲首人

孫興民上季喺熱刺腳風順到冇朋友，憑住煞科戰鬥諾域治省兩粒，以23球拍住利物浦王牌穆罕默德沙拿，齊齊獲得英超金靴，亦成為歐洲5大聯賽史上，首個來自亞洲嘅神射手，更難得係佢呢23球中冇一個係12碼，「亞洲1哥」實至名歸。雖然「孫仔」隨後喺世盃表現麻麻，但仍當選2022年南韓足球先生，亦係佢第7度獲呢個殊榮。

●超級經理人拉奧拿因病離世

超級經理人拉奧拿4月底病逝，終年54歲。今年1月拉奧拿喺意大利入院作身體檢查後，連隨被送入深切治療部，報道指佢有肺部疾病，當時已傳出死訊，雖然拉奧拿之後作澄清，但最終都係敵不過病魔。拉奧拿能操多國語言，靠出色轉會運作，賺取巨額佣金及簽字費成名，雖曾被球迷謔為「吸血鬼」，但佢同多位球星關係密切，包括保羅普巴、艾寧夏蘭特、伊巴謙莫域、盧卡古同巴洛迪利等。福布斯估計佢嘅身家高達6,200萬鎊。

●病情急轉直下比利情況不妙

82歲嘅巴西球王比利因為癌症惡化，令到心臟及腎臟功能失調，今年11月尾世盃期間，被緊急送往聖保羅一間醫院接受治療，近日更有傳比利家人已同巴西政府商討籌備身後事。

比利舊年發現有結腸癌，需要經常進出醫院進行化療，自今年初開始，不停傳出佢病危嘅消息。雖然比利喺送院後曾於IG報平安，但佢個女喺聖誕前夕表示，全家要喺醫院過聖誕，更有指呢位曾協助巴西3奪世盃嘅足球傳奇，已經無法說話。

●夏蘭特登陸曼城橫行英超

曼城近年一直踢開無鋒陣，欠缺一位禁區殺手數胡，主帥哥迪奧拿今年終於諗通，今夏從多蒙特簽入挪威神鋒兼球隊名宿之子艾寧夏薩特。

勢破大堆入波紀錄

「魔人」登陸英超後橫行無忌，今季各項賽事都有士哥之餘，截稿前為曼城上陣19仗狂入24粒，單計聯賽13仗狂轟18球，效率奇高屈晒機。夏蘭特勁在無論對住利物浦、曼聯呢啲勁旅，抑或狼隊、富咸及修咸頓呢啲中下游分子，統統大小通吃搵到入波，令一眾鐵衞聞風喪膽。