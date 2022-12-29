曹星如「終極激鬥」迎戰柬埔寨拳手　

拳壇Icon曹星如將於下月6日再次主場出擊，於灣仔修頓場館舉行的「終極激鬥 - 香港站 2023」(Ultimate Extreme Fight – Hong Kong 2023)粉墨登場，主辦單位公布，曹星如的對手將是柬埔寨代表選手 Vanna Liheang。

出席終極激鬥的香港代表包括2022 年世界排名33 位的曹星如、世界排名 38 位的譚駿軒、拳擊好手潘啟情及一眾 2022 年香港冠軍級精英選手。為提昇狀態，曹星如現正在蒙古進行集訓，務求在主場中爭取勝利。 1月6日舉行的賽事門票在 Cityline 公開發售。

這將是曹星如自2018年11月30日主場擊敗中華台北拳手江奕宏後，第1次再在主場出戰。由職業轉戰業餘後，他一直渴望能代表香港披甲參加大型運動會，雖然東京奧運外圍賽失利未能圓夢，但他將目光放於明年的杭州亞運。疫情期間未有怠慢鍛煉，經常在社交網分享跑步及健身的相片，今年亦曾出外比賽，在科威特的賽事打入前4名。身為體院精英運動員的他，將以1月份的賽事寓賽於操，為亞運作準備。