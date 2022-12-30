巴西球王比利逝世　享年82歲

身患癌症嘅「一代球王」比利周四（29日）病逝，享年82歲，呢位曾經協助巴西奪得3次世界盃冠軍嘅傳奇射手近年健康每況愈下，巴西傳媒日前指佢已經對化療冇反應，因此醫護團隊已經停止治療，並將佢轉送到善終醫院，最終敵不過病魔離世。

一代球王細說從頭

40-56 聖保羅貧民區成長

比利一九四○年生於巴西米納斯坦拉斯州的特雷科拉索內斯鎮，父親是富明尼斯球員Dondinho，比利自幼在聖保羅貧民區長大，因沒錢買足球，常用襪子塞滿紙張當皮球來玩耍，六歲接觸第一個足球，是他父親的隊友Sosa送給他的生日禮物，想不到這個足球，間接造就了一代球王的出現。

56-58 山度士打出名堂

少年時的比利得到巴西三四年世界盃國腳Brito的栽培，五六年Brito帶 比利投身巴西著名球會山度士。比利首次出賽便立即攻入哥連泰斯四球，一鳴驚人，他在剛滿十六歲就成為聯賽神射手，加盟山度士十個月後，更入選巴西國家隊大軍，出席五八年瑞典世界盃決賽周。

58-70 三奪世盃創經典

五八年世界盃決賽，巴西以五比二擊敗主辦國瑞典捧盃，比利個人梅開二度，成為世界盃決賽最年輕入球球員，之後他先後參加過六二、六六及七○年世界盃，儘管六二年因傷貢獻有限，但巴西仍然衞冕成功，六六年在英格蘭失利後，比利於七○年率領球星如雲的巴西隊三度奪冠，除令巴西永久擁有雷米金盃外，比利也是史上唯一一個擁有三枚世界盃冠軍獎牌的人。

70-77 投宇宙搵銀至上

比利結束國腳生涯後積極賺錢，七四年離開山度士轉投美國紐約宇宙隊，効力三年賺取三 萬美元，成為全北美最高薪酬球員，並周遊列國進行表演賽，七七年宇宙隊友誼賽對山度士，成為比利的告別賽。總結他的職業生涯，有紀錄的賽事共上陣一千三百六十三場，射入一千二百六十一球之多。