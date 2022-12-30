造福球壇不遺餘力　兒子不肖愛女早逝

比利於1977年退出球壇，而他憑正面的球王形象，成為多個國際慈善團體的親善大使，並曾被委任為巴西體育部長。比利形象健康，是年輕人的學習模範，成為國際組織、慈善團體的親善大使順理成章。

曾任巴西體育部長

1992年，比利被聯合國委任為生態及環境大使；95年則成為聯合國教育科學文化組織大使。同年巴西總統卡多索委任比利為國家體育部長，他制定一系列禁止、防範國內足球貪污行為法律，相關律例更以他的名字命名。

比利雖然一世英名，但家庭生活卻並不和諧，他先後與兩任妻子誕下五名子女，其後再與一私生女相認，可惜此女卻又匆匆離世，愛兒艾甸奴又是一名「敗家仔」，令比利黯然神傷。

愛子因販毒判囚

身為球王之子的艾甸奴，雖然沒有超卓足球天分，但恃住父親名氣，仍可在山度士擔任門將，度過8年職業球員生涯，艾甸奴1999年離開球壇後，混上了巴西黑道，因非法賽車釀成奪命交通意外被判監六年，之後又因販毒兼吸毒再被判刑，比利在記者會上交代事件時，更老淚縱橫。

私生女死於癌症

至於曾任巴西桑托斯市市政委員的阿蘭蒂斯，1991年對外宣稱自己是比利的親生女兒，比利初時拒絕承認，後經ＤＮＡ驗證後核實身份，於是比利便與阿蘭蒂斯生母打了5年官司，爭回愛女。就在2人相認7年後，42歲的阿蘭蒂斯於2006年10月因癌症逝世，比利白頭人送黑頭人，傷心欲絕。