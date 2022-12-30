球王不善理財負債纍纍　晚年為錢奔波

儘管比利的蓋世足球才華為他帶來豐厚的財富，但他理財不善，再加上遇人不淑，球員時代起多次所託非人，加上投資失利欠下一屁股債，晚年生活並不如外界想像般愜意，對於一代球王而言，確是情何以堪！

相比其輝煌足球史，比利的理財只能用「失敗」二字總結，早年効力山度士初涉商場，與企業家柏比哥度合資建築材料生意，全權委託對方打理近十年才驚覺生意非但賺不到錢，反而負債纍纍，惟有求助「米飯班主」山度士「填氹」，最後逼於無奈以「不平等條件」與球會續約。所以說比利或許是當時的天王巨星，卻肯定不是收入最高的一個。

晚年為錢奔波勞碌

十年後比利再投資橡膠生產，「矇查查」簽下承擔所有債務的條款，結果七四年公司倒閉，令他孭上近200萬美元債務，即使掛了靴，也要硬着頭皮復出，加盟美國的紐約宇宙隊搵錢還債。

屢敗屢戰的球王九○年再墮陷阱，創辦比利運動市場公司後，籌辦聯合國兒童基金會籌款活動時，向銀行借貸七十萬美元，結果活動告吹而該筆貸款被拍檔維亞拿「落格」。有指他過去幾年接近六成時間周圍飛為信用卡做宣傳，便是為賺律師費與該「反骨仔」對簿公堂。