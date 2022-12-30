比利喪禮周一舉行　群星悼念：他將足球變藝術

「一代球王」比利周四(29日)病逝，全球球迷為之悲痛，比利母會山度士發聲明表示，「球王」喪禮將會喺周一(2日)舉行，比利嘅遺體會移送到山度士主場嘅中圈，喪禮會開放畀球迷入場，向比利作出最後告別。C朗、美斯、基利安麥巴比等各地巨星都發文悼念，巴西球星尼馬讚揚：「比利將足球變為藝術。」

比利早前病情惡化後，巴西政府同山度士已着手籌備喪禮，比利球員時代效力過18年嘅山度士宣布，球王喪禮會喺球會主場貝爾米羅球場舉行。山度士表示載有比利遺體嘅棺材，巴西時間周一清晨會移送到貝爾米羅球場中圈，期間會經過佢100歲媽媽嘅屋企，巴西媒體早前指比利媽媽因身體虛弱已唔能夠落床；喪禮會喺周一朝早10點至翌日朝早10點開放畀球迷送別。

「球王」去世消息證實後，多位足球巨星都有發文悼念，被稱為「新球王」嘅阿根廷前鋒美斯留言：「安息吧！比利！」葡萄牙球星C朗拿度則發長文哀悼：「...比利永遠不會被遺忘，他的精神會永遠活在每一個足球愛好者心中，安息吧！球王比利！」法國前鋒基利安麥巴比則說：「球王離開了我們，但他的傳奇會名垂千古。」

同樣在山度士出身，被視為比利接班人的巴西前鋒尼馬亦在社交網表示：「比利出現前，10號只是一個數字，但這漂亮的句子並不完整；我會說在比利出現前，足球只是一項運動，比利將足球完全改變了，他將足球變為藝術、娛樂。比利為窮人、黑人發聲，他讓巴西成為焦點，巴西同足球的地位因球王而得到提升，他雖然離開了，但魔法仍在，永恆的比利！」