周五(30日)凌晨西甲賽事，馬德里體育會主場2比0擊敗艾爾切，盛傳1月將會離隊嘅葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯，今場正選掛帥兼為球隊先開紀錄，教練施蒙尼賽後未有保證唔賣祖奧菲歷斯，強調「如果」佢踢番世盃嘅水平，會係好重要嘅球員。

祖奧菲歷斯今季喺馬體會未受重用，世盃前只踢過5場西甲正選，不過今仗就拍住基沙文同艾華路莫拉達上陣。艾爾切中堅干沙路華度上半場補時拉跌單刀嘅艾華路莫拉達被出示紅牌，馬體會守將馬里奧靴莫素亦喺53分鐘拎第2面黃牌被逐。雙方10人應戰下，祖奧菲歷斯56分鐘近門頂打破僵局，艾華路莫拉達74分鐘射成2比0，艾爾切完場前再有杜明高斯昆拿食紅牌，最後9人應戰下輸0比2。

英國傳媒報道，祖奧菲歷斯經理人佐治文迪斯，正同曼聯、阿仙奴、車路士進行交涉，希望1月轉會窗可以登陸英超，但馬體會索取半年900萬歐元嘅借用費，被指太高而次談判陷入僵局。馬體會教練施蒙尼賽後表示：「冇證據話祖奧菲歷斯一定會走，我依家只係專注於解決每日嘅問題，揀選我認為可以贏波嘅球員，如果祖奧菲歷斯可以踢出世盃期間嘅水平，佢會係球隊重要成員。」