【英超】韋斯咸傷鋒冇攻「細」

星期六凌晨英超快車，韋斯咸主場迎戰賓福特，兩隊上仗都喺領先情況下失分，今場肯定會提高警覺；韋斯咸有施卡馬卡同哥尼特缺陣，本來已經疲弱嘅鋒力再受削弱，佢哋今季16場聯賽只入13球，係英超其中一隊火力最弱嘅球隊；韋斯咸今季8場聯賽主場，有6場總入球開2球或以下，踢法以守為攻，唔會有太多入球出現。賓福特上場領先2球下被熱刺逼和，球員體能出現問題，今場會先穩住後防，入球細係最佳選擇。 ‧工廠仔

直播表

周五 4:45pm 澳職 西部聯 對 布里斯班獅吼

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周六 0:00am 西甲 基達菲 對 馬略卡

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周六 2:15am 西甲 卡迪斯 對 艾美利亞

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周六 2:15am 西甲 切爾達 對 西維爾

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周六 3:45am 英超 韋斯咸 對 賓福特

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周六 4:00am 英超 利物浦 對 李斯特城

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周六 4:30am 西甲 華拉度列 對 皇家馬德里

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