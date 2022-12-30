比堤：紅軍世盃後復勇　主場勢捉狐狸

利物浦及李斯特城於世盃休賽期後的首場英超聯賽，成績可以說是天淵之別，毫無疑問，利物浦在今仗將會被睇高一線。

對於高普帶領的紅軍來說，如今正是一個關鍵時期，事關他們將會以升上聯賽榜前列位置為目標，我感到他們在擊敗阿士東維拉一仗中幹勁十足。當然，他們陣中也有球員征戰世盃，但不及其他前列球隊那麼多，這將會是他們的最大優勢。

穆罕默德沙拿因在世盃期間掛免戰牌而獲得足夠休息，並於面對阿士東維拉的比賽中展示出飢渴感。他走位十分好，接應了一記妙傳後攻入一個入球，所以我認為他的表現將會繼續保持強勢。

世盃沒有太多上陣機會的阿歷山大阿諾特以及養精蓄銳一個月的安德魯羅拔臣，表現同樣出色。他們看來相當醒神，我認為他們是利物浦衝擊前4位置的關鍵成員。

李斯特城於世盃前走勢不俗，但復賽後面對紐卡素卻大敗0:3，成績慘不忍睹，球隊更加在主場出擊的情況下，開賽頭10分鐘連失兩球，防守弱不禁風，問題多多，尤其是防守死球時，總是輕易失波。

其門將丹尼禾特的水準跟卡斯柏舒米高相差甚遠，我肯定也影響到面前一眾守衞的表現。不過，我相信他們的中場及翼鋒位置擁有一些有質素的球員坐鎮，只可惜前鋒占美華迪腳頭無靈，而達卡仍未發揮出真正的水準。

所以考慮到各方面因素，我認為今仗結果只得一個，就是利物浦將可輕鬆獲勝，全取3分。