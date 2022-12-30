沙拿腳風順　利物浦半場贏畀「李」睇

今晚英超聖誕新年快車大戰，利物浦主場硬撼「狐狸」李斯特城。紅軍上仗擊敗阿士東維拉表現對辦，王牌穆罕默德沙拿士哥停不了，而且初段例搶韁，遇上新敗嘅「狐狸」勢必先發制人，半場主勝有計。（Now 621及611周六凌晨4時直播）

利物浦季初表現飄忽，志切於下半季捲土重來，上仗聯賽作客阿士東維拉，雖然貴價前鋒達雲紐尼斯屢失良機，好彩仲有穆罕默德沙拿撐住，憑佢入波兼助攻贏3比1，一洗今季客場腳軟頹風。沙拿至今為紅軍喺英超入咗125粒及交出50次助攻，係繼「神奇隊長」謝拉特之後，利物浦史上第二位於英超入波同助攻均達「50+」嘅球員，呢位埃及射手近4仗聯賽入4粒，腳風轉順。

原本喺世盃前表現回穩嘅李斯特城，上仗聯賽重開即慘吞紐卡素3蛋，而且係上半場已經落後3球，打窒道氣，一眾守將錯漏百出，防守死球問題亦未見改善，而中場缺少占士麥迪臣派牌，進攻立即啞火，另一攻擊手丹尼斯普拉特更加傷出，火力進一步受削。利物浦為咗殺上前4，今仗必定搶得就搶，近3仗聯賽贏晒之餘，全部喺上半場已取得領先優勢，非常搶韁，預計今仗會速戰速決，半場主勝捧得過。