菁英盃　深水埗港會除夕大激鬥

周六（31日）除夕上演「菁英盃」A組賽事，深水埗於大埔運動場面對港會。深水埗近況未見太大起色，但球隊今季第1分，正在這項盃賽面對港會所取得，今場絕對信心十足；至於輪空近1個月的港會，一班球員已經放假叉足電，今場一定會全力以赴，精彩可期。（周六下午3時開賽）

深水埗接連大敗予傑志及理文，合共失掉9球，當中兩場同樣擔正、年僅19歲的門將戴廷匡承認自己仍有不少改善空間：「好多時失波嘅時間都集中係下半場，要加強集中力，唔可以因為半場出番嚟，或者去到比賽後期而放鬆。」對手港會踢法相對簡單直接，但身型不高的「匡仔」指自己感覺一場比一場好，並未有太過擔心：「由第一場到而家嘅心理同埋表演都穩定咗好多，練波亦都有做番針對部署，今場目標唔失波，希望用一場勝利去慶祝新一年。」

周子謙籲要做好防守

港會今季驚喜連連，16歲的周子謙（Tim），是陣內其中一名冒起的新星，縱使球隊已幾個星期未有比賽，此子透露球隊在這段時間仍有安排訓練，球員更會主動加操，相信狀態不成問題，但他強調絕不能輕視深水埗：「因為我哋冇頂級球星，一向都係以堅韌嘅心態迎戰對手，所以保持鬥志係好重要。」

Tim又謂球隊今場務必要做好防守，以防在早段落後：「希望唔好喺比賽早段唔集中，搞到要落後。同埋教練平時都會提我，身為後衞要做好防務工作先，之後再諗點樣喺進攻幫到球隊。」