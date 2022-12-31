【官宣】C朗加盟艾納斯　16億年薪破世界紀錄

葡萄牙球王C朗轉戰亞洲，正式加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯，雙方簽約2年，據悉呢位37歲前鋒獲得1.73億鎊(約16億港元)年薪，比巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比多近一倍，成為史上最高人工運動員，身為「刷數據之王」嘅C朗又再創下一項世界紀錄。

C朗接受英國名嘴皮爾斯摩根專訪時數臭曼聯，導致同紅魔鬼關係破裂，雙方喺11月世界盃舉行之前解約，佢恢復自由身後，雖然曾經同皇馬等其他歐洲勁旅扯上關係，但都只聞樓梯響，最終接受艾納斯邀請，加盟呢支中東富豪球隊。

據悉C朗同艾納斯簽下嘅合約分成兩部份，首2年以球員身份為球隊比賽，年薪為1.73億鎊，其中部份為商業收入，另外會擔任大使，協助沙特阿拉伯、埃及同希臘聯合申辦2030年世界盃決賽周等工作，所以C朗今次合約可能長達7年，總值12億鎊(約113億港元)，實在非常誇張。

C朗加盟艾納斯之後，將會着招牌7號球衣，佢話對於未來充滿期待：「我非常激動可以去一個唔同國家體驗新聯賽，艾納斯嘅發展藍圖好有吸引力，十分高興可以同隊友們一齊努力，幫助球隊獲得更大成功。」

艾納斯亦發表聲明，話創造咗歷史，今次簽入C朗唔止可以為球會帶來成功，更加可以振興整個聯賽、國家，提升沙特阿拉伯新代世青年嘅視野。C朗已經完成第一部份體測，將於未來幾日內進行餘下部份體測，亞洲足協亦發文，歡迎C朗登陸亞洲。

世界最高薪5大運動員(年薪)

1.C朗(足球) 1.73億鎊

2.基利安麥巴比(足球) 9,000萬鎊

3.米高遜(高爾夫球) 8,400萬鎊

4.伊華尼斯(拳擊) 6,000萬鎊

5.史堤芬居里(籃球) 4,440萬鎊