點解嘅？利物浦冇人入波都可以反勝李城

周六(31日)凌晨英超出現戲劇性賽果，利物浦主場出擊，雖然冇球員入波，但多得對手中堅菲斯2次擺烏龍，以2比1反勝李斯特城，認真有運。不經不覺，利物浦已經從谷底反彈，獲得聯賽4連勝，重返前4位在望。

開賽4分鐘，利物浦防線出現失誤，被李斯特城中場達斯貝利賀爾長驅直進射入大門，不過紅軍勝在有「貴人」幫手，踢到38分鐘，阿歷山大阿諾特右路傳中，李斯特城中堅菲斯出腳攔截失誤，導致皮球彈高，反而笠死門將丹尼禾特入網，幫紅軍扳平1比1。

戰至臨完上半場，利物浦前鋒達雲紐尼斯射門中柱彈出，菲斯反應唔切，撞個波入網，成為英超史上第4位單場擺烏龍「梅開二度」球員，利物浦名宿加歷查亦係其中一位。

至於利物浦「大嘥鬼」達雲紐尼斯今仗仍然腳頭無靈，雖然佢有1次起腳中柱，導致對手菲斯擺烏龍，但全場7次射門，都係入唔到波，呢位烏拉圭國腳近3場比賽合共有17次射中目標，但都食白果，睇來紅軍惟有寄望新加盟嘅加普盡快上陣幫手提升入波能力。