夏蘭特今晚又登場　買定半場大

全力追趕榜首阿仙奴嘅曼城，除夕夜主場撲擊「拖肥糖」愛華頓。曼城神鋒艾寧夏蘭特表現勇猛，尤其喺曼城球場腳風更順，近8場聯賽主場狂轟13粒，帶領球隊呢8仗半場全開2球或以上，遇上防線弱不禁風嘅愛華頓，有望再上演閃擊戰半場喪入波，推介1.5球半場大。（Now 621周六晚11時直播）

夏蘭特弗到爆炸

曼城獲「布歐」艾寧夏蘭特加盟，原本以為會一枝獨秀，點知又唔係喎，依家英超帶頭嘅係阿仙奴，好彩曼城聖誕新年快車首戰作客贏列斯聯3比1，同「兵工廠」保持5分差距，後上仍然有價講。

「藍月亮」火力強橫，夏蘭特弗到爆炸，上場鬥列斯聯又省兩粒，14場英超入咗20球，成為英超史上最快達到呢個指標嘅球員，比利時中場奇雲迪布尼亦已收拾世盃出局心情，加上菲爾科頓、馬列斯同基亞利殊等，愛華頓點頂得住。

「拖肥糖」現時排17位，今季對前列球隊都輸波而回，周中快車首戰主場鬥狼隊，領先下都倒輸1比2，領隊林柏特帥位危危乎，難頂「藍月亮」猛攻，半場大夠穩陣。

直播表

周六4:00pm 澳職 中岸水手 Vs 墨爾本勝利

無綫數碼頻道85

周六8:30pm 英超 狼隊 Vs 曼聯

Now 621、611

周六9:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周六11:00pm 英超 曼城 Vs 愛華頓

Now 621

周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 水晶宮

Now 624

周六11:00pm 英超 富咸 Vs 修咸頓

Now 623

周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 列斯聯

Now 622

周六11:15pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 奧沙辛拿

Now 633、Viu TV 96

周六11:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 華倫西亞

Now 632

周日1:30am 英超 白禮頓 Vs 阿仙奴

Now 621、611