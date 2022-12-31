好戲連場陪你玩到跨年　曼聯搶W勢兇夾狼

除夕夜英超激戰輪住上，球迷由2022睇到2023年。當中早場曼聯作客狼隊。狼隊喺新帥盧比迪古首度領軍下，上仗擸寶貴3分，不過今場對手換成曼聯，搶分難度大增。曼聯世盃後狀態火熱，翻查狼隊近5仗聯賽主場1勝4負靠唔住，曼聯食得出呢鋪尾胡。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

狼隊上場搶分大戰面對愛華頓，其實表現唔算特別好，開賽早段即被「拖肥」攻破大門，不過愛華頓積弱太深未能保住勝局，狼隊喺上半場先由普丹斯扳平，補時5分鐘再由後備上陣嘅艾洛利建奇功反勝2比1，呢場勝利無疑對士氣有一定幫助，但無可否認有啲好彩，今晚對住實力強橫得多嘅曼聯，睇怕運氣都幫唔到狼隊手。

C朗離隊踢落更有朝氣

反觀曼聯喺世盃結束後，上仗聯賽主場淨勝諾定咸森林3比0，演出充滿說服力，就算C朗離隊，拉舒福特、加拿祖、安東尼馬迪爾及艾蘭加等因而受到重用，球隊踢落更有朝氣，加上利辛度馬天尼斯及華拉尼兩位出席世盃決賽嘅球員已經歸隊，可以隨時候命，令主帥坦哈格調兵遣將更靈活。

曼聯賽前傳出斟介多時嘅荷蘭國腳加普，畀利物浦攔途截劫，但咁樣反而激發陣中球員更落力，想踢爭氣波證明自己，面對實力較弱嘅狼隊，正係一展身手好機會，開出客Ｗ為球迷送舊迎新。