國際體壇發放正能量　傳奇×新星閃爆2022

2022年即將成為過去，這一年絕不易過，全球體壇仍然受到疫情肆虐，俄烏戰火更令全世界雪上加霜，負能量繼續圍繞着國際體壇。不過，運動就是充滿正能量，即使有傳奇退役，同時也有新星冒起，全球運動員不斷突破極限，創造一個又一個歷史，今年的國際體壇滿載着一幕又一幕的經典，展望明年逐漸回復正軌，體壇再現輝煌。

費達拿淚別網壇感動全球

2022年對網球迷而言，絕對是傷感的一年，瑞士天王費達拿及美國女子名將S威廉絲，齊齊告別職業賽場。

以往稱霸草地賽場，憑優雅打法吸引不少球歡心的費達拿，以利華盃作生涯終點。近年飽受傷患困擾的「費天王」與長年宿敵拿度聯手出戰雙打，雖然最後飲恨落敗，但看見「2R」合體，相信球迷已經滿足。此外，兩人賽後一同落淚的畫面，更感動全球體育迷。總計費達拿以20個大滿貫，310周位居世界排名第1的紀錄，告別職業賽場。

細威「彈出彈入」想復出

另邊廂，S威廉絲8月時表示會在美網後離開球場，這位擁有23座大滿貫冠軍的傳奇，奮力打入美網第3圈，縱使最終在該場比賽的決勝盤大比數落敗，但「細威」仍令對手花上6個「賽點」才能獲勝，貫徹其職業生涯強悍本色。不過「細威」10月又強調自己並非退役，甚至有很大機會復出。

「零針」祖高域遭多國拒賽起風波

塞爾維亞網球巨星祖高域一直拒絕接種新冠疫苗，年初飛抵墨爾本備戰澳網期間突被禁賽，引起風波，事件愈鬧愈大要兩度入稟法院處理，最終祖高域被澳洲政府驅逐出境，無緣衞冕。

第7度贏溫網追平森柏斯

由於多個地區拒絕「零針」人士入境，祖高域直至2月下旬才能在杜拜參加今季首項賽事。隨着多個地方拒賽，祖高域的世界排名亦拾級而下，但他在大滿貫比賽表現同樣矚目，法網與拿度激戰4小時落敗8強止步，之後的溫網則以大熱姿態生涯第7次奪冠，追平美國名將森柏斯紀錄，收穫個人第21個大滿貫錦標。

拿度22貫男單史上No.1

拿度今年年初狀態火熱，連續贏得澳網及法網兩項大滿貫。這位西班牙「泥地王」先於澳網決賽面對麥維迪夫，在落後兩盤下上演絕地反擊，最終經過5小時24分鐘激戰後，反勝盤數3比2，為人津津樂道。隨後他再於「主場」法網一舉奪冠，職業生涯累積22座大滿貫獎座，創男子網壇歷史。

艾卡華斯爆發極速上位

同樣來自西班牙的19歲小將艾卡華斯，2022年亦火速上位，這名超新星在美網決賽擊敗挪威好手魯特奪冠，加上拿度於年終賽分組賽畢業，令艾卡華斯成為史上最年輕1哥。女子方面，21歲波蘭女將施華德今年亦大豐收，除成為該國首位網壇1姐外，更在季內創出37連勝紀錄，直到7月溫網第3圈不敵法國的歌妮特，不敗走勢才告一段落。

奧蘇7奪世錦賽比肩亨特利

桌壇「火箭」奧蘇里雲今年在職業生涯續寫傳奇。年初重登「世一」，成為史上第二高齡的世界１哥，這位47歲桌球巨星於世錦賽勢不可擋，晉級過程先後擊敗麥克艾倫，麥佳亞及希堅斯，殺入決賽與「準神」卓林普爭冠，最終「火箭」以局數18比13「篤走」卓林普，第7次於世錦賽「升空」。奧蘇里雲亦追平「桌球皇帝」亨特利7奪世錦賽的紀錄，更成為史上最老的桌球世界冠軍。

顏丙濤梁文博打假遭禁賽

另邊廂，年尾中國桌球壇出現驚天醜聞，曾被視為中國新天王的顏丙濤及以名將梁文博為首的８名球手，因涉打假波被禁賽，世界職業桌球總會正就事件進行調查。

韋斯塔本冧莊F1總冠軍

紅牛車王麥斯韋斯塔本於2021年與平治的咸美頓鬥到煞科戰才首奪F1總冠軍，儘管今年賽季初期受到法拉利車隊的挑戰，但韋斯塔本愈戰愈勇，終在日本提前5站奪得2022年車手總冠軍，成功衞冕。

單季最多分站冠軍

25歲的韋斯塔本今季表現保持強勢，22個分站贏出15個屬史上最多，在煞科戰的阿布扎比站摘下個人生涯第35個分站冠軍，完美收官；並在車手榜以454分力壓法拉利的勒卡歷（308分），連續兩年封王。

此外，「韋少」亦助紅牛重奪車隊總冠軍，這也是紅牛自2013年後首次包攬車手及車隊總冠軍的榮譽。

列迪姬800自5連霸破天荒

美國超級女飛魚列迪姬在2022年續顯強勢，25歲的她在布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽贏得個人參戰的所有4項冠軍，掛上女子400米、800米、1500米自由泳及4×200米自由泳接力項目金牌。其中列迪姬在煞科日出戰800自決賽，以史上第5快的8分08秒04衝線，成為歷來首位泳手（包括男女子）能夠在同一項目連贏5屆冠軍，生涯累計獲22面獎牌，超越名宿歌芙蓮，成為擁有最多世錦賽獎牌的女泳手，她亦第3度榮膺國際泳聯的「最佳女泳手」榮譽。

隨後10月的世界盃短池賽多倫多站，列迪姬首次參加1500自的短池競逐，並以15分08秒24打破德國泳手莎拉高娜所保持的世界紀錄，一星期後的印第安納波利斯站，她又在800自以7分57秒42打破西班牙泳手貝蒙迪保持兼塵封了9年的世界紀錄。

谷愛凌冬奧掛雙金爆紅

北京冬季奧運在疫情下以氣泡管理形式舉行，共91個國家及地區的運動員，爭奪109面金牌。其中，滑雪新星、中美混血兒谷愛凌憑超強實力，於自由式滑雪女子大跳台及自由式滑雪女子U型場地奪冠，擸走兩面金牌，加上自由式滑雪女子坡面障礙技巧的銀牌，這位「人氣女王」獨得3面獎牌，風頭一時無倆。同時谷愛凌的模特兒外形更圈粉無數，令她成為最「熱搜」的中國冬奧運動員。

雖然冬奧順利結束，但2022年在中國主辦的多個運動會卻命運不同，包括杭州亞運及殘疾人亞運等，皆因疫情而延期一年。

俄烏戰事無阻拿芭堅娜奪冠

俄烏戰事大大影響2022年國際體壇，多個賽事抵制俄羅斯及白羅斯選手，以示反戰。年中溫布頓網賽，原籍俄羅斯的網球手拿芭堅娜，於2018年改為代表哈薩克作賽，因而逃過被停賽厄運。她一路過關斬將，最終奪得個人首座大滿貫錦標。

賽後拿芭堅娜表示在戰火下奪冠，有一份難以言喻的感受，「我不知用甚麼說話去形容自己的心情，只知這份感覺很美妙，我會好好享受。」

不過亦有運動員公然支持俄國，遇上不同際遇。俄羅斯體操選手Ivan Kuliak，3月在卡塔爾舉行的世界盃分站中，於頒獎禮上在自己比賽戰衣的胸前，貼上代表俄羅斯軍方的「Z」字標誌，事後國際體操聯會宣布，大會沒收他在雙槓獲得的獎牌之外，也會發出停賽令。

安賽龍洗頹風再擸世界冠軍

世界羽壇1哥安賽龍今年續顯強勢，於8月在東京舉行的世錦賽捲土重來，過關斬將強闖決賽，並以直落兩局擊退泰國的昆拉武特，一洗去年「一輪遊」的頹風，並為個人生涯添上第二個世界冠軍。

安賽龍今年捧盃捧不停，先贏得全英賽冠軍、第3次捧走歐錦賽，在馬來西亞公開賽及法國公開賽封王，並在世錦賽繼2017年後再次奪冠，今年僅輸兩仗，年尾第二度當選國際羽聯BWF全年最佳運動員，實至名歸。

勇士稱霸NBA居里終膺FMVP

「咖喱仔」史堤芬居里帶領勇士在2022年經歷瘋狂旅程，作為NBA史上「三分王」，居里年初於明星賽刷新三分球最多紀錄後，3月份衝破得分20,000里程碑，即使其後腳傷缺陣，但復出後展現超強戰力。西岸4強對灰熊，他成為首位在季後賽射入500球三分球的經典；對着獨行俠交出場均23.8分及7.4次助攻，帶領勇士殺入總決賽。王者戰再成為「咖喱仔」舞台，總決賽第6場轟入34分，加上勇士全隊射入19球三分球擊敗塞爾特人，場數4比2重奪睽違3年的總冠軍，也是隊史第7冠。「咖喱仔」榮膺總決賽最有價值球員（FMVP），絕對當之無愧。

湯瑪士PGA奇迹逆轉封王

高爾夫球壇今年同樣風起雲湧，美國球星湯瑪士於美國PGA錦標賽與扎拉托里斯鬥得精彩，在最後一回合原本大落後7桿的湯瑪士，上演逆轉好戲，追平扎拉托里斯迫使比賽進入附加賽。經過3輪附加洞後，湯瑪士壓倒對手，贏得這項大滿貫錦標，並創下有史以來最大翻盤決賽。值得一提「老虎」活士自嚴重車禍後，今年的大師賽終於復出，但成績乏善足陳。