菁英盃　港會5比1KO深水埗

大埔運動場周六（31日）上演1場「菁英賽」A組賽事，深水埗與港會在除夕正面交鋒，最終港會憑福保羅兩入球1助攻，以5比1大勝深水埗。

深水埗今場由杜國榆及陳靜謙鎮守中路，羅港威聯同周家樂，為前線擔正的泰亞高及陳灝提供支援。港會方面，李小恆與安高沙分居左右兩翼，溫俊負責中場掃蕩，基奧和里奧在前場爭取入球，積施利與福保羅則先列後備。

2分鐘，基奧頭槌二傳予安高沙門前射門，被戴廷匡成功救出，6分鐘後，安高沙分予里奧於左路攻門，再被戴廷匡撲出。15分鐘，里奧被侵犯後傷出，由福保羅入替，該名前鋒入場後，隨即接應緊接的罰球，頂成1比0。31分鐘，陳灝接應長傳後壓入禁區射門，馮朗軒擋出底線，泰亞高接應隨後的角球頂入，為深水埗追成平手。37分鐘，港會罰球斬入禁區，基奧頭槌攻門，戴廷匡撲出不遠，杜國樑衝前射入，協助球隊再度領先。戰至45分鐘，黃靖揚右路壓入禁區起腳，馮朗軒成功接實，幫助港會上半場領先2比1。

深水埗換邊後嘗試放長波，為港會後防製造威脅，惟到58分鐘，後防再次於死球攻勢走甩福保羅，讓後者頂成3比1，6分鐘後，福保羅禁區頂罰球橫傳予莊馬仕射成4比1，領先3球的港會之後得勢不饒人，76分鐘，後備入替的亞當貝利接應右路傳中建功，助港會遙遙領先5球，之後兩隊未再增添紀錄，港會大勝5比1完場。