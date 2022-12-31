菁英盃　香港U23撼東方蓄銳駁火

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周日(元旦)「菁英盃」為球迷送上兩場好波，大埔運動場率先舉行A組賽事，和富大埔火併理文，兩隊為重返勝軌絕無保留；尾場旺角大球場上演B組戲碼，上輪打開勝利之門的香港U23，乘勇挑戰東方。各隊2023年首度出擊，為響頭炮必定使出渾身解數。（on.cc東網周日下午3時起直播）

香港U23上場「菁英盃」擊敗晉峰，取得今季首勝。踏入新一年，主教練司徒文俊盼望球員盡力應戰，爭取好開始：「希望今場有好表現，迎接下場對深水埗嘅聯賽。」「司徒Sir」提到新加盟的劉家喬，能為球隊帶來幫助，今場或安排其正選披甲：「佢踢咗好多年港隊青年軍，好快就跟到球隊要求。」陣容方面，宋絃毅及何瀧浩已康復，但林智豐，嚴啟倬及吳栢希未能趕及復出。

門將顏翱天（Sky）最近3仗皆正選上陣，他期望把握機會改善不足，Sky直指東方前線活力及把握力兼備，要小心提防：「巴杜姆身型比我哋硬淨，護波做得好好，『孫銘』速度快，蔡立靖則創造力強，加上我哋經驗較輸蝕，準備工夫要做得足啲。」

東方上場擊敗標準流浪，闖入「高級組銀牌賽」決賽，為2022年完美作結。主教練盧比度（Chino）總結球隊過去一年表現之餘，亦為新一年作展望：「2022年整體嚟講算唔錯，新年要更進一步，今場波唔易踢，希望攞到好開局。」加盟後一直受傷患困擾的史雲斯頓，上場已重返大軍名單，Chino透露或派遣這位新兵上陣，助其重拾狀態，至於高素巴耶夫則因黃牌夠數要停賽。

今季首次升上一隊的16歲小將楊棟棋，希望新一年繼續向隊長梁振邦等「師兄」學習，並繼續爭取上陣機會。今日再遇香港U23，「棟棋」指對手跑動能力頗強，尤其要對袁世傑及鄧筵霑兩人嚴加提防。

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：12顏翱天

後衞：22陳潤潼 15黃浩然 28黎皚韜 2張俊軒

中場：8鄧筵霑 16黎培基 6李俊諺 19林樂賢

前鋒：7袁世傑 17劉家喬

東方

門將：40鍾凱文

後衞：2亞歷斯祖 4鐘樂安 27馬高斯 30黃梓浩

中場：16梁振邦 6胡晉銘 42楊棟棋

前鋒：11黃皓雋 9巴杜姆 23孫銘謙