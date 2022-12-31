菁英盃　和富大埔理文搶分有惡鬥

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周日(元旦)「菁英盃」為球迷送上兩場好波，大埔運動場率先舉行A組賽事，和富大埔火併理文，兩隊為重返勝軌絕無保留；尾場旺角大球場上演B組戲碼，上輪打開勝利之門的香港U23，乘勇挑戰東方。各隊2023年首度出擊，為響頭炮必定使出渾身解數。（on.cc東網周日下午3時起直播）

今日頭場和富大埔惡鬥理文，力爭擺脫連敗頹勢的大埔，除有加比爾及馮冠鳴兩位中後場主力停賽外，陳曉鋒等仍因傷倦勤，傷停問題令主教練李恆滙排陣遇上挑戰：「防守肯定有影響，加上理文默契更好，肯定難踢，但我哋要平常心面對，希望踢出驚喜。」「滙Sir」又指球隊在處理第二落點時不夠集中，經過檢討後望有所改善。

U22守將關健朗今季首次征戰頂級聯賽，季初「菁英盃」對理文一戰獻出首騷，這位年輕中堅認為表現有待改進：「希望減少犯錯，同逼自己出多啲聲，踢得更放膽。」雖然今場多位後防主力缺陣，但「阿朗」對其餘隊友充滿信心：「我哋紀律性高，無論出咩人都好，防守唔係問題。」

理文先後於「足總盃」及「高級組銀牌賽」出局，主教練陳曉明承認士氣受影響，但深信能透過勝仗重拾信心。「黃黑軍團」季初「菁英盃」曾小勝大埔，「曉明Sir」表示：「相比起季初，我哋磨合上好咗，點樣去突破對手密集防守係關鍵。」徐宏傑因累積5張黃牌需停賽，至於傷兵之一的荷西安祖已恢復操練，有望趕及復出。

今季擔任翼鋒的U22小將羅焯熙（阿Mo），希望新一年有更多上陣機會，為球隊作出貢獻：「要好好把握『菁英盃』呢啲機會，希望可以有助攻甚至入到波。」「阿Mo」認為大埔防守硬淨，球隊要盡快取得入球掌握主動權。

【兩隊預計正選陣容】

和富大埔

門將：66林志基

後衞：77郭縉諾 11史建威 26李家豪 5關健朗 99鄭子森

中場：9鍾偉強 67利馬 14蘇友鈿 10雷仙奴

前鋒：20保連奴

理文

門將：92鄧梓朗

後衞：26黃俊皓 5余煒廉 15馮慶燁 4立花稜也

中場：16顏樂楓 44中村祐人

中場：8艾華頓 24鄭進泓 12羅焯熙

前鋒：22加維蘭