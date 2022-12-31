「福仔」解禁入靚波　曼聯2022食尾胡

除夕英超早場，曼聯作客狼隊。紅魔射手拉舒福特賽前突然被貶後備，由加拿祖頂上，令球隊半場死火，下半場「福仔」解禁落場，喺尾段入個靚波，最終曼聯小勝1比0，2022年英超食尾胡。

曼聯拉舒福特突然退居後備，消息指係「紀律理由」，此外曼聯後防亦執位，法國中堅華拉尼復出，不過另一中堅位置由勞基梳爾客串；至於主場出擊嘅狼隊擺出全攻型，3箭頭迪亞高哥斯達、黃喜燦及普丹斯。

由於突然冇咗「福仔」，曼聯攻勢唔算太多，16分鐘加拿祖有單刀機會，但被狼隊門將荷西沙亞撲到，主隊攻勢來自迪亞高哥斯達，不過呢位西班牙前鋒狀態麻麻，攻門威脅有限，完半場前曼聯安東尼馬菲奧斯有個近門頭槌，但欠角度無功而還，半場互無紀錄。

下半場雙方變陣，曼聯由拉舒福特入替加拿祖，狼隊迪亞高哥斯達亦退下火線，改用阿達馬查奧爾。58分鐘魯賓尼維斯射個靚罰球，迪基亞飛身撲出。戰至79分鐘，拉舒福特禁區頂同般奴費南迪斯做撞牆入禁區，在敵衞包圍下近射破網，為曼聯射成1比0打破僵局，最終紅魔鬼憑呢個入波全取3分，壓過熱刺升上前4。