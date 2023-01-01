阿仙奴贏白禮頓帶開7分　神奇數據冠軍先兆

2023年英超頭炮，榜首阿仙奴作客4比2大破白禮頓，趁住排2、3名曼城同紐卡素齊齊失分，將榜首領先優勢增加至7分。阿仙奴今季氣勢驚人，16輪聯賽拎到14勝，係英格蘭頂級聯賽史上第6隊前16輪贏至少14場球隊，而之前5隊全部都順利捧走冠軍。

阿仙奴喺英超復賽後持續強勢，今場開波66秒就由布卡約沙卡打開紀錄，馬田奧迪加特39分鐘窩利抽彈地波射成2比0，換邊後2分鐘尼基迪奧門前執雞拉開3球。白禮頓鬥志十足，三苫薰65分鐘追番1球，不過加比爾馬天尼利6分鐘後再射成4比1，主隊最後由小將伊雲費格遜追番2比4完場。

由於衞冕嘅曼城喺今輪賽事失分，阿仙奴贏波後有43分，拋離次席曼城7分，比第3位紐卡素多9分兼踢少1場。英格蘭頂級聯賽史上，只有曼聯(1907/08)、熱刺(1960/61)、車路士(2005/06)、曼城(2017/18)同利物浦(2019/20)，試過喺頭16輪贏至少14場，呢5隊都成為當季聯賽冠軍。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「聯賽仲有好長、好長嘅路，我嘅興奮來自返更衣室之後，聽到球員討論今場邊個地方應該做得更好，即係佢哋知道可以再踢好啲，下場對紐卡素我哋需要交出更好嘅表現。」足智彩目前將阿仙奴同曼城並列為1.85倍英超冠軍大熱。